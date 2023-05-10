Nhờ quý nhân giúp sức, 3 con giáp này GIÀU LÊN BẤT NGỜ, tiền về chật két, cả nhà thay đổi vận mệnh trong 53 ngày tới

Tử vi của 12 con giáp cho thấy tuổi Thìn dường như đang thiếu sự tỉnh táo trong công việc, đánh mất sáng suốt thường ngày. Bạn nên nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn, tránh để cảm xúc lấn át. Tin tưởng người khác quá mức sẽ khiến bạn vướng vào sai sót không đáng có. Vận khí của Thìn còn tiềm ẩn họa tiểu nhân hãm hại, gây không ít cản trở cho bước tiến trước mắt của bạn. Mọi việc đã không được suôn sẻ nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây sẽ là thời điểm thử thách bản lĩnh xoay chuyển tình thế của bạn ra sao.

Không chỉ vậy, ngũ hành xung khắc cũng cho thấy đường tình duyên của con giáp này có phần sa sút. Mâu thuẫn và tranh cãi liên tiếp khiến tình cảm lứa đôi ngày càng rạn nứt. Điều đáng nói là cũng không ai chịu nhún nhường để giải quyết vấn đề này.

Kiếp Tài giáng họa, vận trình ngày mới của người tuổi Tị phải đối mặt với họa hao tài đang kéo đến. Con giáp này có nguy cơ nguy cơ thất thoát tiền bạc khá lớn. Nguyên nhân đến từ cả khách quan lẫn chủ quan, tiền mồ hôi nước mắt kiếm về khó giữ được trong tay. Nếu không kiềm chế được nhu cầu của bản thân, người tuổi Tị rất dễ tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thực sự cần thiết nên tiền bạc cứ thế mà “đội nón ra đi” là điều dễ hiểu. Nếu chỉ biết hưởng thụ thì có thể sẽ đến lúc con giáp này phải vay mượn khắp nơi.

Mộc sinh Hỏa, bù lại, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang trong những tháng ngày lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Đào hoa vượng cũng sẽ giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Hãy dùng tình cảm chân thành của mình để đổi lấy tình yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được nhắc nhở nên chú ý tới những hạng mục công việc còn dang dở, tập trung giải quyết cho gọn gàng, hạn chế lo chuyện bao đồng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác. Đặc biệt, con giáp này nên tránh những cuộc cãi vã hay tránh nói những lời dễ gây hiểu lầm, thậm chí có thể khơi mào một cuộc xích mích không đáng có. Dù có người chủ động gây hấn, đừng để bản thân bị cuốn theo chỉ vì muốn thể hiện cái tôi của mình.

Bù lại, tuổi Ngọ sẽ có một ngày tình cảm bình ổn, ít rắc rối hay cãi vã. Các cặp đôi biết dành sự tôn trọng cho nhau, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cũng đều tham khảo ý kiến của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm