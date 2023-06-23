Nhờ Kim dưỡng Thủy nên 3 con giáp này cực kỳ may mắn, công việc thăng tiến không ngừng, tài lộc cũng vượng phát thấy rõ trong vòng 72 giờ tới

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 15:37

Vận trình trong vòng 72 giờ tới của người tuổi Mùi hanh thông, thuận lợi, tài lộc vượng phát.

Tuổi Mùi 

Nhờ Kim dưỡng Thủy nên 3 con giáp này cực kỳ may mắn, công việc thăng tiến không ngừng, tài lộc cũng vượng phát thấy rõ trong vòng 72 giờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình trong vòng 72 giờ tới của người tuổi Mùi hanh thông, thuận lợi. Dù nhiều hạng mục mới được triển khai khiến bạn cảm thấy bận rộn hơn, nhưng bạn vẫn kiểm soát được mọi việc và đạt được hiệu suất khá cao. 

Bên cạnh đó, với bản tính xông xáo sẵn có, con giáp này cũng có những hành động thiết thực mang lại nhiều lợi ích cho tập thể. Các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, đối tác hài hòa đem lại nhiều ích lợi cho đường công danh sự nghiệp của bản mệnh.

 

Tài vận trong tuần có cát tinh nâng đỡ, nếu có ý định mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh hay chuyển đổi sang lĩnh vực mới thì nên tận dụng thời điểm này để tiến hành. Ngoài ra, bạn có cơ hội đòi lại được các khoản nợ từ lâu trước đó, khiến túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn. 

 

Tuổi Thân 

Vào ngày trong vòng 72 giờ tới, đường tài lộc của tuổi Thân vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Thân trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân tuổi Thân không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Tuổi Mão 

Nhờ Kim dưỡng Thủy nên 3 con giáp này cực kỳ may mắn, công việc thăng tiến không ngừng, tài lộc cũng vượng phát thấy rõ trong vòng 72 giờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão luôn có tính cách cẩn thận, luôn tính toán trước sau một cách kỹ lưỡng. Họ cũng hòa đồng với mọi người, đặc biệt đáng tin cậy.

Khi tiếp quản mọi việc, con giáp này sẽ nỗ lực hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Họ cũng có nhiều cách hay để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Tháng 4 Âm lịch, con giáp tuổi Mão sẽ giảm bớt nhiều lo lắng, áp lực. Họ có nhiều cơ hội hơn để đạt đến đỉnh cao trong công việc, tạo được những bước đột phá mới.

Người tuổi Mão cũng mạnh dạn, dũng cảm dấn thân vào các thử thách mới và phát triển tốt hơn. Cuộc sống của họ sẽ có những bước đột phá và thay đổi mới, không còn bị hiện thực đen tối chi phối.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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