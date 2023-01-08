Sau hôm nay (8/1), 3 con giáp ĐỔI VẬN - ĐỔI ĐỜI Nhờ được Thần Tài chiếu cố, QUÝ NHÂN "dúi tiền vào tay", 3 con giáp giàu ú ụ, tiền vàng tràn ngập két, đón năm 2023 ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 08/01/2023 09:00

Cùng xem những con giáp có lộc kinh doanh năm 2023 đó gồm những ai?

 

Tuổi Tuất

 

Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Tuất sẽ dần cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”.

 

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban trong năm 2023, đặc biệt là ở phương diện tài lộc, các kế hoạch đầu tư của tuổi Tuất đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

 

Đây chính là cơ hội để Tuất có thể mạnh dạn triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Đừng chần chừ do dự mà tự đánh mất lợi thế sẵn có của mình bởi bạn chính là một trong những con giáp có lộc kinh doanh năm 2023.

 

Tuất vốn là con giáp thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Không những vậy, đương số lại có trực giác nhạy bén. Chính nhờ trực giác này, cùng với đôi mắt biết suy xét phán đoán, con giáp này càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

 

Sau hôm nay (8/1), 3 con giáp ĐỔI VẬN - ĐỔI ĐỜI Nhờ được Thần Tài chiếu cố, QUÝ NHÂN 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp giàu ú ụ, tiền vàng tràn ngập két, đón năm 2023 ngập trong nhung lụa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

 

Tử vi dự báo rằng, bước năm năm Quý Mão 2023, các phương diện cuộc sống của tuổi Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn.

 

Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

 

Người tuổi này vốn rất hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Sự giàu có của bạn trong năm 2023 rất mạnh mẽ, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của các quý nhân.

 

Năm nay, được quý nhân giúp đỡ, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề. Tài lộc tích cực, tài lộc từng phần cũng rất hanh thông, dễ thu được của cải bất ngờ. Bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cơ hội kiếm tiền, và bạn có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền và đưa cuộc sống của họ lên một tầm cao mới.

 

Sau hôm nay (8/1), 3 con giáp ĐỔI VẬN - ĐỔI ĐỜI Nhờ được Thần Tài chiếu cố, QUÝ NHÂN 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp giàu ú ụ, tiền vàng tràn ngập két, đón năm 2023 ngập trong nhung lụa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Sửu

 

Tuổi Sửu vốn nổi danh là con giáp chân chất, thích cuộc sống bình lặng nhưng thực chất đây là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Bản mệnh không chỉ thông minh hơn người bình thường rất nhiều mà còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Vậy nên dù chỉ có một mình, bạn cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

 

Với nhiều người, việc tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là một việc khó khăn, thậm chí bất khả thi, thế nhưng với tuổi Sửu, đó lại là việc trong tầm tay, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc bạn có muốn bắt tay vào làm hay không.

 

Ngay cả khi chỉ là một nhân viên, nếu con giáp này bắt tay vào công việc tập thể nào, việc đó chắc chắn sẽ hoàn thành trước dự kiến, thành công ngoài mong đợi.

 

Công việc kinh doanh thịnh vượng, phát đạt giúp người tuổi Sửu kiếm được nhiều tiền, có được cuộc sống ngày càng sung túc. Làm ăn quan trọng nhất là gặp thời, cờ đã tới tay, Sửu chỉ cần mạnh dạn phất thì không lo không đổi vận giàu sang.

 

Song, tuổi Sửu lại dễ mềm lòng và tin người nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến mất của, hao tài. Để làm nên nghiệp lớn, người tuổi Sửu tốt nhất chỉ nên kinh doanh một mình, tránh chung đụng, góp vốn với người xa lạ lẫn thân quen.

 

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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