Nhìn mặt khó đoán hình dong, vẻ mặt hiền lành nhưng chưa hẳn tâm tính đã thiện lành là con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 07:44

Câu nhìn 'đừng nhìn mặt mà bắt hình dong' là dành cho những con giáp lươn lẹo dưới đây!

Tuổi Sửu

Sửu là người khó đoán, khó lường nhất trong 12 con giáp. Tiếp xúc lần một lần hai, bạn sẽ không bao giờ nhận ra con người thật của họ. Chỉ khi quen biết lâu năm, họ mới dần mở lòng và thể hiện những tham vọng của mình.

Thoạt nhìn tưởng dễ tính, nhưng thật sự Sửu là người khó tính, không bao giờ chấp nhận những lỗi lầm của người khác. Khi ai làm họ phật lòng đảm bảo sẽ nhận lại hậu quả vô cùng nặng nề.

Sửu là người giỏi che đậy những bí ẩn của mình, kể cả người thân thiết cũng không biết được họ nghĩ gì. Bởi vậy, khi tiếp xúc với tuổi Sửu, bạn nên thận trọng, đừng đùa giỡn hay xem thường họ, nếu không sẽ rất mệt mỏi.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con dê có phần nhỏ nhen và toan tính, thế nhưng số người biết được mặt trái này của con giáp này vốn không nhiều, và người tuổi Mùi cũng rất khéo léo chẳng để lộ bản tính này ra với bất cứ ai.

Nhìn mặt khó đoán hình dong, vẻ mặt hiền lành nhưng chưa hẳn tâm tính đã thiện lành là con giáp nào? - Ảnh 1
Ngoài mặt, con giáp mưu mô, toan tính này có thể tỏ ra rất hiền hòa và dễ gần trước mọi người, nhưng trong lòng, có thể con giáp mưu mô này đang suy tính xem làm việc này có ích lợi gì hay không, kết bạn với người này có mang lại lợi ích gì với mình hay không.

Thậm chí, có những lúc để giành chiến thắng, người tuổi Mùi không ngại sử dụng thủ đoạn.

Tuổi Thìn

Thìn có vẻ bề ngoài trong sáng, năng động, nhiệt tình và hoạt bát như đứa trẻ. Nhưng nội tâm của họ luôn chất chứa vô số nỗi niềm khó nói, nhiều mưu mẹo không ai có thể biết được.

Đặc biệt là khi nóng giận, Thìn như biến thành con người khác, vô cùng đáng sợ. Họ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, sẵn sàng làm tổn thương người khác. Cũng vì vậy mà Thìn có rất ít mối quan hệ, đa số họ rất cô đơn, không có nhiều bạn bè.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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