Nhìn lỗ tai 3 giây biết ngay vận số sang hèn, sướng khổ

Tâm linh - Tử vi 19/07/2017 10:11

Xem tướng lỗ tai cũng có thể đoán được vận giàu nghèo, sướng khổ trong tương lai nữa đấy!

Theo nhân tướng học, mỗi bộ phận trên cơ thể đều sẽ chứa đựng một ý nghĩa nhất định. Trong đó, tai là một trong những nét tướng quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của mỗi người.

Tai dày

Người có tướng tai dày sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp và tình cảm - Ảnh: Internet
Người có tướng tai dày sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp và tình cảm - Ảnh: Internet

Người có tai dày thường có ý chí rất kiên định, tài trí. Người có tướng này cả đời sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển hanh thông. Đặc biệt, người có tướng tai vừa dày vừa cứng thường túc trí đa mưu và có số lãnh đạo. 

Những người có tai vừa dày vừa to thì tài vận sẽ rất vượng, có người phù trợ, bẩm sinh phúc khí, sự nghiệp đạt được nhiều thành công khiến người người ngưỡng mộ.

Tai mỏng nhỏ

Người có tai vừa mỏng vừa nhỏ thường có vượng khí kém. Những người có nét tướng này thường có sức khỏe không ổn định, tính cách khép kín và trầm lặng.

Nét tướng tai mỏng và nhỏ thường không giỏi trong giao tiếp nên khó có thể thành công trong công việc. Những người có nét tướng này sẽ có cuộc sống vất vả và hay ặp rắc rối trong chuyện tiền bạc.

Lỗ tai to rộng và sâu

Người có lỗ tai rộng và sâu thường rất thông minh, tinh tế - Ảnh: Internet
Người có lỗ tai rộng và sâu thường rất thông minh, tinh tế - Ảnh: Internet

Người có nét tướng này thường rất thông minh, tinh tế và có trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá rất cao.

Người có lỗ tai to, rộng và sâu có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, cả đời sẽ không phải lo lắng về tiền bạc vì họ đã được quý nhân phù trợ. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ nắm bắt và thành công hơn người.

Tai vừa dài vừa cứng

Người có tướng tai vừa dài vừa cứng thường xuất hiện ở người thông minh, trí tuệ, hành xử hơn người và có tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra, người có phúc tướng tai dài và cứng sẽ túc trí đa mưu, ý chí mạnh mẽ nên thường là người lãnh đạo.

 

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