Nhìn điểm này ở cổ tay, vận mệnh sang nghèo thế nào đều hiện rõ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2016 22:10

Chỉ cần nhìn vân cổ tay, theo nhân tướng học, ta có thể biết ngay được vận mệnh sang nghèo về sau.

Hãy nhìn vào những đường vân trên cổ tay, bạn có thể biết được một số điều về vận mệnh của bản thân từ nó

Nhìn điểm này ở cổ tay, vận mệnh sang nghèo thế nào đều hiện rõ - Ảnh 1

Đường vân đầu tiên

Nhìn điểm này ở cổ tay, vận mệnh sang nghèo thế nào đều hiện rõ - Ảnh 2

Nếu đường này rõ ràng và sâu hoàn toàn hơn hẳn những đường còn lại thì chủ nhân có sức khỏe dồi dào. Ngược lại, như mờ hay đứt quãng thì bạn có một số vấn đề về sức khỏe. Như ở phụ nữ, nếu đường này hơi cong lên thì là biểu hiện của khó có con, kinh nguyệt không đều... Ở nam giới thì đây là dấu hiệu của bệnh về sinh sản, đường tiết niệu và tuyến tiền liệt.

Đường vân thứ hai

Nếu đường này liền mạch thì bạn sẽ có cuộc sống về sau đầy đủ, sung túc, giàu sang, và hạnh phúc vui vẻ. Người có phúc phần tài vận rực rỡ sẽ có đường này rất rõ nét và thẳng tắp.

Đường vân thứ 3

Nhìn điểm này ở cổ tay, vận mệnh sang nghèo thế nào đều hiện rõ - Ảnh 3

Đây là đường nói lên sự nghiệp và thành công của chủ nhân. Nếu đường này không đứt quãng thì chủ nhân sẽ có tiếng tăm trong sự nghiệp.

Đường này càng liền thì càng nói lên những thành công rực rỡ mà bạn có được cũng như độ nổi tiếng của bản thân.

Đường vân thứ 4

Đây là đường vân hiếm khi có và rất ít người có được. Và nếu có đường này thì chủ nhân rất may mắn khi có thể sống thọ cùng con cháu về sau.

Và đường này cũng như đường vân thứ ba ở trên. Chủ nhân sẽ có tiền tài danh vọng rất tốt. Cuộc sống về sau rất thuận lợi, muốn gì được đó.

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