Nhìn bàn tay biết ngay vận mệnh sang hèn chính xác 99% không cần xem bói

Tâm linh - Tử vi 30/07/2017 11:32

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu đôi bàn tay có đặc điểm dưới đây là người vô cùng tài hoa, có số vượng phu ích tử. Ai may mắn cưới được họ về làm vợ sẽ có cuộc sống sung túc, hạnh phúc suốt đời.

Tử vi 2017: Nhìn bàn tay biết ngay vận mệnh sang hèn chính xác 99%
Người sở hữu bàn tay có đường vận mệnh thẳng đứng thường là những người vô cùng mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Bàn tay có đường vận mệnh thẳng đứng

Phụ nữ có đường vận mệnh trên bàn tay thẳng đứng thường là những người vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán. Do vậy, khi còn độc thân, sự nghiệp của họ thành công từ rất sớm, cuộc sống cũng rất giàu có. Đến khi kết hôn, bên cạnh việc chăm lo chu toàn cuộc sống gia đình, những người này còn góp phần không nhỏ trong sự nghiệp của chồng.

Tuy nhiên, vì quá tài năng và mạnh mẽ nên trong gia đình cũng rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Cả hai vợ chồng cần phải biết nhường nhịn, chia sẻ thì gia đình mới được hạnh phúc dài lâu.

Mười đầu ngón tay có hình xoắn ốc

Nếu tất cả 10 đầu ngón tay đều có hình xoắn ốc, điều đó cho thấy đây là một người phụ nữ tài hoa, tự tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

Khi mới tiếp xúc lần đầu, mọi người sẽ cảm thấy cô ấy vô cùng lạnh nhạt, xem thường tình cảm của người khác. Tuy nhiên, lâu dần bạn mới nhận ra rằng cô gái này không hề đáng ghét như vẻ bề ngoài. Ẩn sâu bên trong con người kiêu ngạo ấy là một tâm hồn yếu đuối, luôn cần sự chở che.

Khi kết hôn, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để lui về phía sau để hỗ trợ gia đình chồng.

Tử vi 2017: Nhìn bàn tay biết ngay vận mệnh sang hèn chính xác 99%
Tuyệt đối không nên lừa dối những người phụ nữ sở hữu 10 đầu ngón tay hình xoắn ốc - Ảnh: Internet

Một điều lưu ý cho những anh chàng muốn cưới các cô nàng này về làm vợ đó là tuyệt đối không nên lừa dối họ. Bởi khi họ phát hiện thì tình cảm hai vợ chồng khả năng rất cao có nguy cơ tan vỡ.

Đường tình cảm gián đoạn ở giữa

Tử vi 2017: Nhìn bàn tay biết ngay vận mệnh sang hèn chính xác 99%
Người phụ nữ có đường tình cảm bị gián đoạn ở giữa là người đã phải trải qua nhiều tan vỡ - Ảnh: Internet

Đây là kiểu bàn tay tượng trưng cho những người phụ nữ tài hoa nhưng phải chịu nhiều tổn thương trong tình cảm. Do vậy, họ thường khó tiếp nhận tình cảm của người khác.

Dù là phụ nữ nhưng sự nghiệp của những người sở hữu kiểu bàn tay này vô cùng thành công. Những chàng trai có ý muốn đưa cô nàng này về dinh phải hết sức kiên trì và nhẫn nại, dùng sự dịu dàng để dần dần khiến họ rung động.

Sau khi kết hôn, nhờ sự nhạy bén, thông minh và khả năng giao tiếp khéo léo mà những người phụ nữ này góp phần không nhỏ trên con đường phát triển sự nghiệp của chồng.

Đường trí tuệ đứt nối liên tiếp

Bàn tay người phụ nữ có đường trí tuệ bị đứt nối liên tiếp cho thấy đây là người rất tham vọng, họ luôn chiến đấu hết mình vì sự nghiệp của bản thân. Trong mắt người ngoài, họ là "những kẻ máu lạnh", có thể vì quyền thế mà bỏ qua tình nghĩa.

Vì có sự nghiệp thành công từ khá sớm nên tính cách của những người này tương đối đa nghi. Chỉ những người đối xử chân thành thì mới mong nhận được lòng tin từ họ.

Ai cũng nghĩ rằng với tài năng và tham vọng như vậy, họ sẽ chọn những người đàn ông thành đạt, có địa vị. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn ngược lại, đối tượng kết hôn của họ là người hết sức bình thường nhưng lại yêu thương vợ vô cùng. Đây mới chính là điều mà những người sở hữu kiểu bàn tay này cần.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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