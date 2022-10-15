Nhiệt liệt chúc mừng 3 con giáp số tốt lành nhất trong 2 ngày đầu tuần (17/10 - 18/10), Ngọc hoàng phát lì xì, tiền bạc hút về túi không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 13:40

Sách trời định sẵn bước sang 2 ngày đầu tuần, những con giáp dưới đây sẽ cực kỳ may mắn, viên mãn ai cũng phải nể phục.

Tuổi Dậu

Trong suốt thời gian qua, tuổi Dậu đã bí mật làm việc chăm chỉ, dành thời gian và năng lượng của mình cho công việc, nỗ lực hết mình để phát triển khiến mọi người phải nể. Trong 2 ngày đầu tuần do tuổi Dậu được sao Tinh tú chiêu mệnh nên thoát khỏi vận rủi, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống, điều đó thật đáng ghen tị.

Nhưng dù có đạt được bao nhiêu thành tích đi chăng nữa thì Dậu cũng sẽ không khoe khoang về thành quả của mình, Hợi nghĩ núi cao còn có núi cao hơn, phải khiêm tốn thì mới được người khác nể mình. Thời gian này sẽ đem vận xui của Dậu tan biến đi, vận may ập đến, làm ăn phát tài trong thầm lặng, sự nghiệp đầy hứa hẹn, cuộc đời đầy bất ngờ nhé Dậu.

Nhiệt liệt chúc mừng 3 con giáp số tốt lành nhất trong 2 ngày đầu tuần (17/10 - 18/10), Ngọc hoàng phát lì xì, tiền bạc hút về túi không ngừng - Ảnh 1
Trong 2 ngày đầu tuần do tuổi Dậu được sao Tinh tú chiêu mệnh nên thoát khỏi vận rủi, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống, điều đó thật đáng ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, đúng 2 ngày đầu tuần, vận trình của người tuổi Dần sẽ có nhiều điểm sáng cả về công việc, tiền bạc cho tới tình cảm. Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, Dần dám nghĩ dám làm, không bao giờ sợ thất bại, không cảm thấy mình làm việc vô ích trong quá trình theo đuổi ước mơ trong tương lai.

Bạn luôn vững niềm tin và làm việc chăm chỉ theo hướng có ánh sáng. Tuổi Dần không ngại khó, không ngại vất vả, bạn luôn tin rằng sau cơn mưa trời sẽ nắng và cuối cùng thần may mắn sẽ mở ra mọi thứ tươi đẹp. Sau nhiều lần xoay sở, cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được ước nguyện của mình. Những điều tốt đẹp đến với tuổi Tỵ rất nhanh, bạn có số thành công và tương lai tươi sáng.

Nhiệt liệt chúc mừng 3 con giáp số tốt lành nhất trong 2 ngày đầu tuần (17/10 - 18/10), Ngọc hoàng phát lì xì, tiền bạc hút về túi không ngừng - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, đúng 2 ngày đầu tuần, vận trình của người tuổi Dần sẽ có nhiều điểm sáng cả về công việc, tiền bạc cho tới tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 2 ngày đầu tuần tới đây, nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi được quý nhân trợ giúp nên mang lại cho con giáp tuổi này một tháng mới với hy vọng tràn đầy. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

Thời gian này, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến với tuổi Hợi, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi Hợi hãy nắm bắt lấy cơ hội trời cho này để tạo tiền đề cho tương lai của mình thêm phần thuận lợi, rực rỡ nhé!

Nhiệt liệt chúc mừng 3 con giáp số tốt lành nhất trong 2 ngày đầu tuần (17/10 - 18/10), Ngọc hoàng phát lì xì, tiền bạc hút về túi không ngừng - Ảnh 3
Trong 2 ngày đầu tuần tới đây, nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Trước ngày 20/10, lộc về tay 3 con giáp cực nhiều, đón nhận vô số hỷ sự, gặp nhiều duyên lành, tiền chất chồng như núi

Tử vi học có nói, nhờ trời phật phù hộ nên trước ngày 20/10, 3 con giáp có tên dưới đây có nhiều cơ hội phát tài, thăng tiến thần tốc trong công việc.

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