Nhiệt liệt chúc mừng 3 con giáp nhận lộc quý nhân, tiền trải đầy từ nhà ra sân trong vòng 4 tháng cuổi năm (từ tháng 9 tháng 12/2022)

4 tháng tới cũng là thời điểm chuyển giao bước sang năm 2022, con giáp này sẽ phải vô cùng bất ngờ với sự chuyển biến to lớn trong vận trình. Mọi chuyện trở nên hanh thông hơn, những khó khăn giai đoạn trước đều tìm được cách giải quyết hoặc xuất hiện quý nhân phù trợ.

Tuy nhiên, thời gian đó tuổi Tỵ lại bị hung tinh ảnh hưởng đường sức khỏe , bệnh tật tuy nhỏ nhưng hay đeo bám cả năm. Hãy giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để có thể đủ sức phát triển những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu.

Vận trình của người tuổi Tỵ nhìn chung từ cuối năm 2022 đã có nhiều biến chuyển tích cực. Bản mệnh hãy thả lỏng tinh thần để đón chờ những cơ hội tốt sắp tới. Nhờ cát tinh soi chiếu, con giáp này có khả năng thăng tiến, được cấp trên ghi nhận hoặc tìm được một công việc mới tốt đẹp hơn. Nếu muốn bắt đầu một công việc mới hay phát triển thêm sự nghiệp, đầu năm Kỷ Hợi sẽ là thời gian tốt đối với con giáp này.

Vận trình của người tuổi Tỵ nhìn chung từ cuối năm 2022 đã có nhiều biến chuyển tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước sang năm 2023, người tuổi Sửu đại vận có Chính Ấn che chở nên sự nghiệp cũng như đường công danh phát triển theo hướng tích cực, thuận lợi bất ngờ. Trời sinh tuổi Sửu vốn chăm chỉ, kiên cường. Dẫu cuộc sống lúc trẻ còn gặp nhiều khó khăn song họ luôn lấy đó làm động lực để phát triển.

4 tháng tới, bản mệnh có quý nhân Thiên Ất ghé thăm nên vận trình cũng trở nên thuận lợi bất ngờ. Nếu so với thời gian trước, có thể nói năm Kỷ Hợi là một năm đột phá với con giáp này. Hãy giữ cho mình tinh thần khiêm nhường, không ngừng học hỏi, nhất định thành công sẽ tới.

Tuy nhiên, tử vi cũng tiết lộ rằng thời gian tới người tuổi Sửu cần cẩn trọng khi quyết định đầu tư, đặc biệt với các lĩnh vực mới hay lĩnh vực mạo hiểm. Không nên quá tin tưởng hay cả nể, đặc biệt khi cho người khác vay tiền. Nhìn chung, năm Kỷ Hợi sẽ là một năm may mắn của người tuổi Sửu, bản mệnh đừng bỏ qua bất kì cơ hội nào.

Tuổi Mùi

Bước sang năm 2023, vận trình của người tuổi Mùi khá lý tưởng. Bản mệnh có Thanh Long cát tinh tương trợ nên nhân duyên rất lý tưởng. Các mối quan hệ trong công việc cũng như cuộc sống được mở rộng, xuất hiện quý nhân luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Đặc biệt là về tài lộc, đầu năm Kỷ Hợi tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá rõ rệt. Trong thời gian đó, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội có khả năng thành công cao, tài chính được cải thiện rõ rệt.

Tuổi Mùi không hấp tấp, cẩu thả mà luôn hoàn thành mọi việc khá chỉn chu. Sang năm 2023, chỉ cần dám nắm bắt cơ hội, nhất định tài lộc của con giáp này sẽ thăng hoa, thu nhập chuyển biến bất ngờ. Tổng thể cả năm Kỷ Hợi, tuổi Mùi dù gặp chút gập gềnh song đây sẽ là một năm đầy những thành công rực rỡ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.