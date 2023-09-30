Nhật Nguyệt soi chiếu, dẫn Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng 22 giờ ngày 30/9: Chuẩn bị lắm của nhiều tiền, phúc khí vô biên, ngâm mình trong biển vàng

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây song hỷ lâm môn, sự nghiệp lên hương vào đúng 22 giờ ngày 30/9.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn vào đúng 22 giờ ngày 30/9. Con giáp này được dự báo sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Sửu phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Bản mệnh có thể thể hiện khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy, khéo léo.

Đặc biệt, người đang làm lãnh đạo hoặc đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ gặp nhiều cơ hội tốt xuất hiện. Những khó khăn sẽ dần được giải quyết. Bản mệnh tin tưởng vào khả năng của mình thì tương lai sẽ càng có nhiều thành công đáng mong đợi.

Tình hình tài chính của người tuổi Sửu cũng được đánh giá là vượng sắc. Người làm công ăn lương để lại ấn tượng tốt với cấp trên nên có thể nhận một khoản tiền thưởng, thậm chí còn được tăng lương. Người kinh doanh có được những khách hàng trung thành, thu về lợi nhuận tốt.

Về tình duyên, người tuổi Sửu tận hưởng những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

Nhật Nguyệt soi chiếu, dẫn Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng 22 giờ ngày 30/9: Chuẩn bị lắm của nhiều tiền, phúc khí vô biên, ngâm mình trong biển vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống, tuổi Hợi vốn là con giáp có vận khí tốt, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ khiến công việc ngày càng suôn sẻ, từ đây cũng kéo theo tài vận dồi dào. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Hợi nhất định sẽ công thành danh toại, sự nghiệp và tình cảm viên mãn không ai sánh bằng.

Vào đúng 22 giờ ngày 30/9 này vốn là thời điểm có nhiều triển vọng đối với những người tuổi Hợi. Lúc này, chỉ cần tuổi Hợi biết nắm bắt, cuộc sống sẽ càng thăng hoa hơn. Ngoài ra, người tuổi Hợi vốn luôn ấp ủ giấc mơ muốn xây dựng cuộc sống đủ đầy về mọi mặt, đặc biệt họ cũng là những người coi trọng tinh thần nên về lâu về dài chắc chắn sẽ tìm được cơ hội để thực hiện được ước mơ đó.

Lúc này, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận hỷ sự, cuộc sống từ giờ sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, không chỉ có thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ không ngừng. Trong thời điểm này, công việc tuổi Hợi sẽ suôn sẻ thuận lợi, có người còn để dành được tiền mua xe mua nhà, vào đúng 22 giờ ngày 30/9 có thể đổi đời lúc nào không hay.

Nhật Nguyệt soi chiếu, dẫn Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng 22 giờ ngày 30/9: Chuẩn bị lắm của nhiều tiền, phúc khí vô biên, ngâm mình trong biển vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian trước mọi việc có thể tiến triển không mấy thuận lợi với Thìn nhưng không có nghĩa là công lao của Thìn không được đền đáp xứng đáng. Nếu chăm chỉ làm việc, tài lộc của Thìn sẽ khá khởi sắc. Đặc biệt là với người làm kinh doanh.

Vào đúng 22 giờ ngày 30/9, Thìn quyết đoán nên dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn trước đối thủ. Bản mệnh luôn tin tưởng vào năng lực và cách nhìn nhận vấn đề của bản thân và đồng tiền dần dần chảy về túi chính là câu trả lời thuyết phục nhất.

Sự xuất hiện của sao Thiên Đức như một lời cổ vũ với người làm công ăn lương. Chỉ cần Thìn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay.

Vậy nên khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì Thìn cũng hãy mạnh dạn tiến bước, cấp trên chắc chắn không bạc đãi những người luôn chăm chỉ.

Nhật Nguyệt soi chiếu, dẫn Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng 22 giờ ngày 30/9: Chuẩn bị lắm của nhiều tiền, phúc khí vô biên, ngâm mình trong biển vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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