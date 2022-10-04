Nhận tin vui từ Thần Tài, 3 con giáp HOÀNG KIM đón ngày mới 4/10 với tiền tài đầy tay, đất đai ruộng đồng cò bay thẳng cánh, muốn gì cũng được như ý nguyện

Đường tình duyên tăng cao, đào hoa xuất hiện nên bạn phải chủ động nắm bắt thật tốt. Người độc thân ễ gặp được người ưng ý, điều kiện vật chất tốt hơn, đôi bên có được sự tương tác hiệu quả nhưng không nên quá trực tiếp.

Đón ngày mới 4/10 tử vi của tuổi Mão dự báo vận khí hanh thông, sự nghiệp và công việc ổn định, chú ý giữ của cải, có quý nhân phụ trợ việc làm ăn, anh em bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, phúc lộc dồi dào.

Đón ngày mới 4/10 tử vi của tuổi Mão dự báo vận khí hanh thông, sự nghiệp và công việc ổn định

Tuổi Thân

Đón ngày mới 4/10 Tam Hội nâng đỡ đem tới cho người tuổi này nguồn động viên lớn từ người thân, bạn bè của mình. Nhờ đó mà bản mệnh có đủ bản lĩnh vững vàng để đối mặt với những khó khăn mình đang gặp phải.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa an vui. Thân cùng nửa kia đang có được khoảng thời gian hẹn hò vượt ngoài mong đợi. Người độc thân may mắn tìm được ý trung nhân nhờ sự mai mối của gia đình.

Tài vận: Vận trình tài lộc bất ổn. Thương Quan nhắc nhở con giáp này nên cẩn thận kiểm tra mọi công đoạn kỹ lưỡng trước khi muốn đưa ra quyết định nào, đặc biệt là liên quan tới tiền bạc.

Đón ngày mới 4/10 Tam Hội nâng đỡ đem tới cho người tuổi này nguồn động viên lớn từ người thân, bạn bè của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đón ngày mới 4/10 với sự nghiệp thuận lợi. Do được Tam Hợp phù trợ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, trở thành tấm gương để mọi người ngưỡng mộ và noi theo.

Thứ 3 này còn là ngày thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, tạo đà cho sự phát triển trong tương lai.

Thổ khắc Thủy cho thấy tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Có lẽ lấy lý do mình đã quá vất vả vì sự nghiệp để bỏ lơ việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy, hãy dành thời gian cho những người thân yêu nhé.

Tuổi Tỵ đón ngày mới 4/10 với sự nghiệp thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.