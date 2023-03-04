NHẬN LỘC TRỜI BAN, từ giờ đến giữa tháng 3, vận trình 3 con giáp có điểm sáng, vận may ào về, tiền bạc không thiếu

Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Với những bạn làm kinh doanh thì nên thận trọng trước khi quyết định 1 số vấn đề liên quan đến phương hướng phát triển và nhân sự nhé.

Từ giờ đến giữa tháng 3, tuổi Tý cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó nhưng vẫn nhớ chú ý giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé.

Tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ từ giờ đến giữa tháng 3. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cùng với tin vui về tài chính thì bản mệnh cần phải lưu tâm đến các mối quan hệ trong công việc.

Tuy nhiên, con giáp này cũng nên đề phòng bị kẻ tiểu nhân thấy “không ăn được thì đạp đổ”, dẫn đến những chuyện thị phi không mong muốn. Trong thời gian này, họ sẽ có tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có thể thấy, từ giờ đến giữa tháng 3, tuổi Dần sẽ có tin vui về tài lộc. Bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn. Đặc biệt, với những bạn làm công ăn lương thì nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình.

Bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn sau những cố gắng không ngừng nghỉ đó đấy. Đây sẽ là thời điểm giúp bạn thu hoạch rực rỡ nhất của con giáp này. Tài thần ở hướng Chính Đông, bạn có thể chọn đây là hướng xuất hành cho mình để đạt được nhiều điều như ý nhé.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm