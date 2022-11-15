Nhắc khéo 3 con giáp nhớ kỹ giờ tốt ngày 16/11 để nghinh Lộc đón Tài: Đúng 7h sáng Thứ 4, Thần Tài đến nhà, tin vui tới tấp, lộc lá phủ phê, tiền tài thênh thang, sự nghiệp nhảy vọt, công danh sáng chói

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 02:20

Thần Tài độ mạng giúp 3 con giáp trúng độc đắc, tiền bạc chật két, tài vận tỏa sáng như ngàn sao rực rỡ, gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, phất lên trông thấy.

 

Tuổi Ngọ

Vào khung giờ này Thần Tài đến nhà của Ngọ, mang lại cho tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc. Không ai có thể khiến bạn đánh mất niềm vui của chính mình. Khi bạn biết thế nào là đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Thái Âm cát tinh hỗ trợ cho nhân duyên của bản mệnh, đặc biệt là đối với nữ giới. Bạn cảm thấy tin tưởng người khác giới hơn và chịu mở lòng đón nhận tình cảm của họ. 

Nhắc khéo 3 con giáp nhớ kỹ giờ tốt ngày 16/11 để nghinh Lộc đón Tài: Đúng 7h sáng Thứ 4, Thần Tài đến nhà, tin vui tới tấp, lộc lá phủ phê, tiền tài thênh thang, sự nghiệp nhảy vọt, công danh sáng chói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người có đôi tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Hai người sống thật với cảm xúc của mình và luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhờ thế mà mối quan hệ đôi bên ngày một gắn kết. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong tuần này. Bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Người làm ăn kinh doanh hẳn sẽ kiếm được một khoản kha khá do công việc tiến triển đều đặn, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trong công việc vào ngày hôm nay. Con giáp này được lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bạn hoàn toàn có thể đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Nhắc khéo 3 con giáp nhớ kỹ giờ tốt ngày 16/11 để nghinh Lộc đón Tài: Đúng 7h sáng Thứ 4, Thần Tài đến nhà, tin vui tới tấp, lộc lá phủ phê, tiền tài thênh thang, sự nghiệp nhảy vọt, công danh sáng chói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp sự nghiệp thuận lợi giữ được chữ tín nên khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn triển vọng. Cũng vì những cơ hội làm ăn đến tới tấp nên bạn nhanh chóng thu về một khoản tiền lời lãi khả quan.

Tuổi Mão

Xin chúc mừng tuổi Mão khi bạn được nhắc tới đầu tiên trong danh sách những con giáp gặt hái thành công. Lục Hợp xuất hiện, con giáp này may mắn có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt. Ngoài ra con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai.

Nhắc khéo 3 con giáp nhớ kỹ giờ tốt ngày 16/11 để nghinh Lộc đón Tài: Đúng 7h sáng Thứ 4, Thần Tài đến nhà, tin vui tới tấp, lộc lá phủ phê, tiền tài thênh thang, sự nghiệp nhảy vọt, công danh sáng chói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày cũng khá sáng, con giáp này có cơ hội tự kiếm tiền về túi. Nhất là người buôn bán kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc thu về không ít, lợi nhuận tăng lên trông thấy. Lúc này bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không mắc phải sai lầm trong đầu tư kinh doanh.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Tử vi đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11 báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.

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