Nhà tiên tri mù Vanga chỉ đích danh 3 con giáp phát tài vào ngày 28/9: Chỉ cần "ngồi chơi xơi nước", nhà tự nhiên có lộc tới, túi tự nhiên có đầy tiền

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 05:50

Nhà tiên tri mù Vanga chỉ đích danh 3 con giáp phát tài vào ngày 28/9, ngồi yên tự động lộc lá chạy đến, có cơ hội trở thành đại gia, sống sung túc

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 28/9 có nói, đây là thời điểm đại cát với người tuổi Thìn, thế nên họ làm gì cũng đại lợi, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần nắm bắt thời cơ Thìn ắt gánh tiền mỏi lưng, đời sang trang mới. Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Thìn sẽ có công danh rộng mở, tài lộc hanh thông. Hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, con giáp may mắn sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, một bước đổi đời.

Bản mệnh thu về một khoản không nhỏ cho mình, tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn. Con giáp tuổi Thìn sẽ có thêm cơ hội thể hiện tài năng, kiếm tiền về đầy túi. Họ cũng biết cách tiết kiệm tiền, quản lý tài chính nên tiền tiết kiệm ngày một tăng lên. Nếu thường xuyên tổng kết kinh nghiệm, con giáp này có thể nâng cao năng lực, trở thành người nhân vật quan trọng trong công ty, tổ chức mà mình làm việc.

Nhà tiên tri mù Vanga chỉ đích danh 3 con giáp phát tài vào ngày 28/9: Chỉ cần 'ngồi chơi xơi nước', nhà tự nhiên có lộc tới, túi tự nhiên có đầy tiền - Ảnh 1
Tử vi ngày 28/9 có nói, đây là thời điểm đại cát với người tuổi Thìn, thế nên họ làm gì cũng đại lợi, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà chỉ trong chớp mắt. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi nằm trong số những con giáp may mắn có được sức khỏe tốt, tinh thần tốt. Trong họ dường như luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Hiếm khi nào thấy họ mệt mỏi hay ủ rũ. Một nhược điểm rất nhỏ của họ là sự thiếu kiên nhẫn. Nếu như Mùi biết phát huy những điểm tốt, kiểm soát điểm yếu thì bản mệnh sẽ dễ đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp.

Ngày 28/9, Mùi nằm trong số những con giáp được Thần Tài ưu ái bậc nhất. Bản mệnh có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Chỉ cần chọn đúng sở trường và cố gắng hết mình thì Mùi sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn. Con giáp này có cơ hội trở thành đại gia, sống sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén của Mùi giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn. Mùi độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

Nhà tiên tri mù Vanga chỉ đích danh 3 con giáp phát tài vào ngày 28/9: Chỉ cần 'ngồi chơi xơi nước', nhà tự nhiên có lộc tới, túi tự nhiên có đầy tiền - Ảnh 2
Những người tuổi Mùi nằm trong số những con giáp may mắn có được sức khỏe tốt, tinh thần tốt. Trong họ dường như luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Hiếm khi nào thấy họ mệt mỏi hay ủ rũ. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 đem lại cho tuổi Hợi nhiều cơ hội kiếm tiền tốt hơn, thậm chí đây cũng là một năm thuận lợi để họ đầu tư và thu về những khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, để có thể đạt được thành công, tuổi Hợi cần phải thay đổi thái độ, trở nên tham vọng và nhiệt huyết hơn nữa. Hợi cũng phải trải qua một số giai đoạn thử thách trong năm mà trong đó, đòi hỏi ở họ bản lĩnh, nỗ lực và kiên nhẫn nhiều hơn

Tử vi học có nói, ngày 28/9 này chính là lúc tuổi Hợi được Thần tài chiếu cố, đem đến cho họ nhiều cơ hội tốt trong công việc mà nếu biết nắm bắt, có thể giúp họ trở nên giàu có, hay ít nhất thì cũng sẽ có 1 cuộc sống sung túc, dư dả, bù đắp cho họ khoảng thời gian vất vả, lận đận. Hợi sẽ gặp được quý nhân, nhận được sự trợ giúp cần thiết, giúp họ vượt qua khó khăn, tiến đến với những thành quả tuyệt vời trong sự nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì thế, tuổi Hợi hãy rèn giũa kỹ năng, chuẩn bị các nguồn lực để tận dụng tốt nhất cơ hội tuyệt vời này.

Nhà tiên tri mù Vanga chỉ đích danh 3 con giáp phát tài vào ngày 28/9: Chỉ cần 'ngồi chơi xơi nước', nhà tự nhiên có lộc tới, túi tự nhiên có đầy tiền - Ảnh 3
Tử vi học có nói, ngày 28/9 này chính là lúc tuổi Hợi được Thần tài chiếu cố, đem đến cho họ nhiều cơ hội tốt trong công việc mà nếu biết nắm bắt, có thể giúp họ trở nên giàu có. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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