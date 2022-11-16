Nhà tiên tri mù tính ra vào đúng 14h chiều thứ 5 ngày 17/11 Trời xanh rải Phúc Lộc vào nhà 3 con giáp: Từ nay vận thế cực đỏ, ra đường sụt trúng hố vàng, tay phải nắm tiền, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 04:40

Nếu thời gian trước, 3 con giáp này có gặp khó khăn thì đã đến lúc cuộc sống của họ dần khởi sắc. Từ khung giờ này, họ sẽ có tài vận bùng nổ, tiền tài vào nhà.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

Nhà tiên tri mù tính ra vào đúng 14h chiều thứ 5 ngày 17/11 Trời xanh rải Phúc Lộc vào nhà 3 con giáp: Từ nay vận thế cực đỏ, ra đường sụt trúng hố vàng, tay phải nắm tiền, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù trước đây có khó khăn ra sao thì từ khung giờ này tới đây, con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, Thìn sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với mong đợi. Vì thế bản mệnh cần phải làm đúng những điều có thể để tránh gây ra những tổn thất không đáng cho chính mình, khiến cho Thần Tài phật ý mà lấy hết lại quyền năng.

Tuổi Mão

Đây là thời điểm con giáp này dễ đạt được mục tiêu về tài lộc lắm đó. Bản mệnh không tới mức hốt vàng hốt bạc dễ dàng nhưng cũng hơn khối người khác rồi ấy chứ. Bản mệnh không chỉ dựa vào may mắn không thôi đâu, chính con giáp này cũng có thực lực của riêng mình, thế nên tài lộc không dễ đến lại dễ đi đâu.

Nhà tiên tri mù tính ra vào đúng 14h chiều thứ 5 ngày 17/11 Trời xanh rải Phúc Lộc vào nhà 3 con giáp: Từ nay vận thế cực đỏ, ra đường sụt trúng hố vàng, tay phải nắm tiền, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những chú Mèo có sự khéo léo và nhạy cảm đặc biệt, tất nhiên trước khi có được những điều mình muốn thì bản mệnh vẫn phải trải qua không ít khó khăn. Cần kiên trì để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có. Cần có chính kiến của riêng mình, nhưng cũng chớ nên chủ quan, cố chấp mà bỏ ngoài tai những lời can ngăn, góp ý của những người xung quanh, nếu không chính bạn sẽ là người phải chịu trận trước tiên.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến là người thật thà, thẳng thắn. Tuy vậy, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra ương ngạnh, bảo thủ. Về mặt trí tuệ, con giáp này là người khôn ngoan, tháo vát, có năng lực trong công việc.

Nhà tiên tri mù tính ra vào đúng 14h chiều thứ 5 ngày 17/11 Trời xanh rải Phúc Lộc vào nhà 3 con giáp: Từ nay vận thế cực đỏ, ra đường sụt trúng hố vàng, tay phải nắm tiền, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, vận số của con giáp này ngày một khởi sắc, con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ triển khai các ý tưởng. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn

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May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ.

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