Nhà tiên tri mù chỉ đích danh 3 con giáp sự nghiệp hồng phát, tiền vàng bát ngát, hứng trọn lộc trời trong ngày 21/10

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 06:00

Nhà tiên tri mù chỉ đích danh 3 con giáp sau sự nghiệp hồng phát, tiền vàng bát ngát, hứng trọn lộc trời trong ngày 21/10

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Con giáp này đang được cấp trên đánh giá cao vì cách làm việc thận trọng, từ tốn. Bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần tốt để sắp tới đây sẽ đón nhận thêm một vài nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhìn chung Thân có thể tập trung làm các công việc của mình mà không gặp phải trở ngại nào, trước mắt vẫn còn nhiều gian nan nhưng với ý chí của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Đặc biệt là đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có một ngày may mắn giăng lối. Khả năng ký kết được vài hợp đồng béo bở trong giai đoạn này là rất lớn. Con giáp này có khả năng nhận được nhiều khoản tiền bất ngờ do trúng thưởng, trúng số mang lại. Thu nhập chỉ có thể được cải thiện nếu như con giáp này có sự nhìn xa trông rộng, không bỏ qua bất kể cơ hội nào.

Nhà tiên tri mù chỉ đích danh 3 con giáp sự nghiệp hồng phát, tiền vàng bát ngát, hứng trọn lộc trời trong ngày 21/10 - Ảnh 1
Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Con giáp này đang được cấp trên đánh giá cao vì cách làm việc thận trọng, từ tốn. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Chính Ấn độ mệnh, công việc của tuổi Mùi hôm nay khá thuận lợi. Bạn cảm thấy mình có rất nhiều ý tưởng đang ấp ủ muốn thực hiện trong công việc. Bạn nghĩ nếu muốn cuối năm khởi sắc thì phải tranh thủ tiến hành ngay từ hôm nay nên bạn sẽ không bỏ lỡ thời gian thêm nữa. Tử vi cho thấy bạn sẽ có những sáng kiến tuyệt vời để cải thiện công việc. Con giáp này làm việc cũng năng suất và hiệu quả hơn nên được lãnh đạo ghi nhận, đồng nghiệp nể phục. 

Về cơ bản thì đây một ngày cực kỳ may mắn của người cầm tinh Dê, tài lộc cũng có dấu hiệu hanh thông rộng mở, có thể tranh thủ tiến hành các công việc quan trọng như gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng làm ăn. Nếu tìm được người chung chí hướng để hợp tác sẽ rất tốt, đôi bên có thể làm việc với nhau lâu dài và không lo thất bại. Cơ hội Mùi nhận được một khoản hời trong thời gian này là khá rõ ràng.

Nhà tiên tri mù chỉ đích danh 3 con giáp sự nghiệp hồng phát, tiền vàng bát ngát, hứng trọn lộc trời trong ngày 21/10 - Ảnh 2
Về cơ bản thì đây một ngày cực kỳ may mắn của người cầm tinh Dê, tài lộc cũng có dấu hiệu hanh thông rộng mở, có thể tranh thủ tiến hành các công việc quan trọng như gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng làm ăn. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Xem tử vi ngày 21/10/2022 của 12 con giáp, được Lục Hợp dẫn đường, người tuổi Tỵ có cơ hội thể hiện tài năng của mình khi được trao trọng trách bất ngờ. Nhờ thế mà con giáp này có thể được tăng lương thăng chức trong ngày nếu làm tốt. Bản mệnh cũng là một nhân viên chăm chỉ, có chí cầu tiến vì thế luôn rất được lòng cấp trên. Công việc hiện tại tương đối ổn định. Bạn phải nhớ kiên cường vì mục tiêu của mình mà phấn đấu đến cùng. 

 

Cũng nhờ vậy mà vận trình tài lộc ngày thứ Sáu này của tuổi Tỵ khởi sắc thấy rõ, chủ yếu đến từ công việc chính do nhận được tiền thưởng hoặc tiền trợ cấp bởi tinh thần trách nhiệm, đạt được thành tích cao. Con giáp này không phải ngồi yên một chỗ hưởng lợi mà luôn chủ động, tìm tòi, nghiên cứu các hạng mục đầu tư hợp lý, nhờ vậy mà nguồn tài chính tăng tiến và dồi dào. 

 

Nhà tiên tri mù chỉ đích danh 3 con giáp sự nghiệp hồng phát, tiền vàng bát ngát, hứng trọn lộc trời trong ngày 21/10 - Ảnh 3
Xem tử vi ngày 21/10/2022 của 12 con giáp, được Lục Hợp dẫn đường, người tuổi Tỵ có cơ hội thể hiện tài năng của mình khi được trao trọng trách bất ngờ. Nhờ thế mà con giáp này có thể được tăng lương thăng chức trong ngày nếu làm tốt. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ sau ngày 18/10, 3 con giáp quan lộ thăng tiến, thuận lợi hơn người, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Từ sau ngày 18/10, 3 con giáp quan lộ thăng tiến, thuận lợi hơn người, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Tử vi cho biết, 3 con giáp này từ sau ngày 18/10 quan lộ thăng tiến, thuận lợi hơn người, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 58 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông