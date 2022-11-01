Người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Từ khi sinh ra con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tử vi 10 ngày tới cho biết, người tuổi Dậu sẽ bước vào một giai đoạn mới cuộc sống của tuổi Dậu sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đây chính là thời gian tuổi Dậu bước qua những tai ương, của nạn tậm tai và là thời gian đáng mong chờ với người tuổi Dậu. Những khó khăn tồn đều được giải quyết ổn thỏa, công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu như ở thời điểm giữa năm, cuộc sống chưa có thăng hoa thì cuối năm, sự nghiệp sẽ có chuyển biến tích cực, có cơ hội phát tài giàu có.

Mão là những người chăm chỉ và hết mình trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã hội. Mão nổi tiếng là người tốt bụng chuyên đi giúp đỡ người khác đặc biệt là những người đang ở hoàn cảnh khó khăn. Chính vì đức tính đó mà Mão cũng được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, 10 ngày tới là thời kỳ thịnh vượng nhất vào đầu năm của tuổi Mão. Chỉ cần năng động, chịu khó vận động, chấp nhận thử thách thì sẽ rất dễ mang về nhiều thành tựu cho bản thân. Bên cạnh đó, tuổi Mão được cho là những người sống ngay thẳng, nhiều khi quá thẳng thắn nên dễ làm người khác mất lòng. Nếu họ biết tiết chế cái tôi và khéo léo hơn trong giao tiếp thì cuối năm nay họ gặt hái được nhiều thành công.

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Tuổi Tý

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý trời sinh là những người thông minh, chăm chỉ, rất sắc sảo trong tư duy. Họ biết cách kiếm tiền và cũng biết cách tiêu tiền, không để một đồng một cắc nào bị sử dụng sai mục đích.

Nếu như nửa đầu năm tuổi Tý bị thử thách ít nhiều trong công việc, thì nửa cuối năm là lúc họ tỏa sáng với nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Đặc biệt, trong 10 ngày tới, tuổi Tý lại gặt hái được vô số thành quả lớn nếu biết nắm bắt cơ hội.

Tháng trước, chuyện công danh, sự nghiệp của tuổi Tý ở mức trung bình, không có nhiều biến chuyển tích cực, thế nhưng trong 10 ngày tới, họ sẽ bước sang 1 thời kỳ hoàn toàn mới.

Tý sẽ được quý nhân trợ giúp, Thần tài hỗ trợ nên sẽ vươn lên mạnh mẽ, về đích viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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