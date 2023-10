Nhà có 3 con giáp này trong 7 ngày tới sẽ được may mắn ngập tràn, công việc hanh thông, tài lộc thi nhau chảy vào nhà

Tuổi Thân

Trong số những con giáp may mắn cuối tuần này, tuổi Thân cũng góp một “suất”. Bản mệnh may mắn được quý nhân soi đường dẫn lối, vận trình công danh thăng tiến mạnh mẽ. Mọi thứ đến với bạn không chỉ chỉ dựa vào vận may. Thực tế con giáp này vẫn luôn nỗ lực không ngừng, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ cuộc kể cả khi phải vật lộn với thử thách, khó khăn cản đường.