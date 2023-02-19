Nhà có 3 con giáp này sẽ đếm tiền mỏi tay từ ngày 20/2 đến 28/2, thoắt cái thành đại gia, dẫn đầu bảng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 19/02/2023 02:12

Từ ngày 20/2 đến 28/2 do ăn ở hiền lành hay làm điều tốt tích đức nên 3 con giáp dưới đây sẽ được thần tài chiếu cố, làm ăn thuận lợi, vận may mang đến tài lộc ngút ngàn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tý sẽ chẳng cần lo lắng điều gì vì được bề trên nâng đỡ nên làm việc gì cũng suôn sẻ thành công cả khi bước sang thời gian từ ngày 20/2 đến 28/2. Ngay cả khi có chút rắc rối vấn đề tuổi Tý vẫn giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất. Những ai cầm tinh con Rắn vốn hiền lành tốt tính lại hay giúp đỡ người khác.

Họ có thể sống vô tư, vô lo vô nghĩ về chuyện tiền bạc trong thời gian tới rất hanh thông. Có thể trút được bao phiền muộn về vấn đề tiền bạc, vì vậy mà thời điểm này có thể được xem là khoảng thời gian khá thoải mái đối với những bạn tuổi Tỵ. Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất kỳ lúc nào nên hãy chuẩn bị để đón nhận niềm vui. Ngoài ra, các công việc, dự định, kế hoạch của bạn đều thực hiện được nhờ khả năng tài chính dư giả. Bạn có thể được thăng quan tiến chức, và có được một sự thu nhập khá cao.

Nhà có 3 con giáp này sẽ đếm tiền mỏi tay từ ngày 20/2 đến 28/2, thoắt cái thành đại gia, dẫn đầu bảng tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, từ ngày 20/2 đến 28/2, tuổi Mùi sẽ có những kế hoạch thành công rạng rỡ. Họ như được khoác thêm bộ áo mới và bước vào thời kỳ chuyển mạch, đổi vận do được bề trên nâng đỡ. Được sự trợ lực của 3 đại quý nhân Quốc Ấn, Nguyệt Đức và Thiên Đức, những người cầm tinh con Dê sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp, tài lộc và phương diện tình cảm.

Vận may sẽ mỉm cười với tuổi Mùi nên những kế hoạch, dự định của bạn đều gặt hái được những thành công đáng kể nhờ sự ủng hộ và giúp sức của rất nhiều người. Các khoản thu nhập tăng cao đột biến chính là niềm vui lớn nhất với tuổi Mùi. Nhờ quý nhân soi đường chỉ lối, tư duy bản mệnh sáng suốt, nhanh chóng giải quyết khó khăn, biến thách thức thành cơ hội gặt hái thành công.

Nhà có 3 con giáp này sẽ đếm tiền mỏi tay từ ngày 20/2 đến 28/2, thoắt cái thành đại gia, dẫn đầu bảng tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu cực kì may mắn và thành công khi sang thời gian từ ngày 20/2 đến 28/2. Những người cầm tinh con giáp này tính tình thiện lương, hiền lành, đối đãi với mọi người rất mực chân thành, tận tâm, tận lực nên được đền đáp xứng đáng.

Con giáp này có xu hướng sống nội tâm, thích cuộc sống gia đình, không bon chen, đấu đá. Đây là một trong những con giáp may mắn đươc hưởng phúc, lộc viên mãn nhất. Trong khoảng thời gian này, họ gặp nhiều vận may về tiền tài. Trong sự nghiệp và cuộc sống, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào. Họ còn may mắn nhận được những khoản tiền bất ngờ. Đây cũng sẽ là thời điểm cho họ có thể phát huy tài lẻ của bản thân. Nguồn thu từ những tài lẻ này sẽ tăng đáng kể.

Nhà có 3 con giáp này sẽ đếm tiền mỏi tay từ ngày 20/2 đến 28/2, thoắt cái thành đại gia, dẫn đầu bảng tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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