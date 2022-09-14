Nguyên khí sinh sôi, hai ngày 14/9 -15/9, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ hết mình, lộc về bội thu cả túi, làm ăn phất lên phơi phới, gia đạo tiền tài đều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 20:15

Vào hai ngày 14/9 - 15/9, 3 con giáp này sẽ có lộc may mắn đặc biệt về đường công danh, sự nghiệp. Bạn làm ăn cũng thuận lợi trăm đường, dễ dàng kí kết hay thương thảo hợp đồng.

Tuổi Ngọ

Đối với những người cầm tinh con ngựa, con đường tài lộc trước kia có thể gặp hung tinh tác loạn, điều này khiến nhiều người gặp vận may không như ý. Họ cũng cần thận trọng trước những kẻ tiểu nhân kẻo chịu cảnh quấy phá.

Nguyên khí sinh sôi, hai ngày 14/9 -15/9, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ hết mình, lộc về bội thu cả túi, làm ăn phất lên phơi phới, gia đạo tiền tài đều hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 14/9 - 15/9, nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán.

Tuổi Sửu

Nguyên khí sinh sôi, hai ngày 14/9 -15/9, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ hết mình, lộc về bội thu cả túi, làm ăn phất lên phơi phới, gia đạo tiền tài đều hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 14/9 - 15/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu được cải thiện rõ rệt, thoát khỏi tâm trạng tồi tệ bấy lâu, bắt đầu hy vọng vào một cuộc sống mới.

Vận thế sự nghiệp tốt đẹp, nói ít làm nhiều, nên chủ động triển khai kế hoạch hành động để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, không nên phóng đại thất bại.

Tài lộc thăng hoa, thu chi giữ được cân đối, thu nhập tuy không nhiều nhưng có thể ứng phó với các khoản chi tiêu hàng ngày, nên hình thành thói quen tiết kiệm thêm.

Tuổi Tuất

Nguyên khí sinh sôi, hai ngày 14/9 -15/9, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ hết mình, lộc về bội thu cả túi, làm ăn phất lên phơi phới, gia đạo tiền tài đều hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc cát nhiều hơn hung nhờ Thiên Ấn chiếu cố. Tuất là những người nói được làm được, không thích ba hoa bốc phét nên được nhiều người nể. Bạn làm gì cũng muốn làm cho xong việc, làm đến nơi đến chốn nên lời nói của bạn có trọng lực, tuy nhiên đừng quá kiêu ngạo hay nặng lời với ai nhé.

May mắn là tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Người biết thì thấy hạnh phúc luôn ở quanh mình. Người không biết thì cho rằng hạnh phúc ở thật xa và khó kiếm. Bạn chẳng mưu cầu cao sang, chỉ cần gia đình mình vui vẻ, bình an là đủ rồi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 con giáp này vào 19h tối 14/9 dễ trúng xổ số bạc tỷ, lộc về rầm rầm như "bão", phúc khí hưng thịnh, tiền tài nhân lên bội phần

Xin chúc mừng 3 con giáp này vào 19h tối 14/9 dễ trúng xổ số bạc tỷ, lộc về rầm rầm như "bão", phúc khí hưng thịnh, tiền tài nhân lên bội phần

3 con giáp sau từ 19h tới 14/9 lên như diều gặp gió, số đỏ dễ trúng bạc trăm bạc triệu, đổi vận đổi đời, bước vào giới giàu sang.

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