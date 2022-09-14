Nguyên khí sinh sôi, hai ngày 14/9 -15/9, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ hết mình, lộc về bội thu cả túi, làm ăn phất lên phơi phới, gia đạo tiền tài đều hanh thông

Đối với những người cầm tinh con ngựa, con đường tài lộc trước kia có thể gặp hung tinh tác loạn, điều này khiến nhiều người gặp vận may không như ý. Họ cũng cần thận trọng trước những kẻ tiểu nhân kẻo chịu cảnh quấy phá.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán.

Vào 14/9 - 15/9, nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 14/9 - 15/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu được cải thiện rõ rệt, thoát khỏi tâm trạng tồi tệ bấy lâu, bắt đầu hy vọng vào một cuộc sống mới.

Vận thế sự nghiệp tốt đẹp, nói ít làm nhiều, nên chủ động triển khai kế hoạch hành động để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, không nên phóng đại thất bại.

Tài lộc thăng hoa, thu chi giữ được cân đối, thu nhập tuy không nhiều nhưng có thể ứng phó với các khoản chi tiêu hàng ngày, nên hình thành thói quen tiết kiệm thêm.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Công việc cát nhiều hơn hung nhờ Thiên Ấn chiếu cố. Tuất là những người nói được làm được, không thích ba hoa bốc phét nên được nhiều người nể. Bạn làm gì cũng muốn làm cho xong việc, làm đến nơi đến chốn nên lời nói của bạn có trọng lực, tuy nhiên đừng quá kiêu ngạo hay nặng lời với ai nhé.

May mắn là tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Người biết thì thấy hạnh phúc luôn ở quanh mình. Người không biết thì cho rằng hạnh phúc ở thật xa và khó kiếm. Bạn chẳng mưu cầu cao sang, chỉ cần gia đình mình vui vẻ, bình an là đủ rồi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.