Người sinh vào 3 khung giờ âm lịch này năm Nhâm Dần vượng đường tình duyên, lại thêm quý nhân nâng đỡ sự nghiệp khiến ai nấy đều đỏ mắt hờn ghen

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 10:30

Được quý nhân phù trợ nên người sinh vào khung giờ âm lịch này gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm Nhâm Dần 2022. Không chỉ tài lộc mà tình duyên cũng đỏ thắm.

Khung giờ Dần âm lịch (03:00-05:00)

Những người sinh vào khung giờ Dần âm lịch mang tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Họ sở hữu nhiều phẩm chất.

Người sinh vào giờ này không chỉ hòa đồng mà còn biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu quý. Ngay từ nhỏ, họ đã bộc lộ trí thông minh, ham học hỏi và luôn có thành tích học tập dẫn đầu.

Tu vi gio sinh 1

Họ lên kế hoạch, chuẩn bị cho hành trang lập nghiệp sớm và biết cách nắm bắt cơ hội. Người sinh giờ này có đầu óc nhạy bén đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ chớp lấy cơ hội, kiếm tiền về đầy túi.

Trong năm Nhâm Dần 2022, người sinh vào khung giờ âm lịch này được dự báo sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống ngày càng sung túc.

Khung giờ Thìn âm lịch (07:00- 09:00)

Tử vi cho rằng người sinh vào khung giờ Thìn âm lịch sở hữu dương khí đặc biệt mạnh, phúc khí vây quanh cả đời, số mệnh giàu sang phú quý. Người sinh giờ này còn được biết đến với vận quý nhân vượng. Vì vậy, họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ, sớm tai qua nạn khỏi.

Người sinh vào khung giờ Thìn âm lịch thường có năng lực cao. Họ tính toán, lên kế hoạch làm mọi chuyện một cách chu đáo. Sau tuổi 30, họ có công việc ổn định, nguồn thu tăng dần. Không những thế, họ còn có thêm cơ hội đầu tư, tích lũy tài sản.

Tu vi gio sinh 2

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, sự nghiệp của người sinh khung giờ Thìn âm lịch không hề bị ngưng trệ. Họ nỗ lực không ngừng lại gặp thêm may mắn nên sẽ đạt được thành công trong công việc.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, nhận được những dự án nên doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền, cuộc sống của họ ngày càng giàu sang, sung túc.

Khung giờ Tuất âm lịch (19:00-21:00)

Đây là khoảng thời gian từ chạng vạng đến ban đầu, là khoảng thời điểm tài khí tụ lại. Những người sinh vào khung giờ Tuất âm lịch không chỉ sở hữu trí tuệ hơn người mà còn có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ giỏi giao tiếp, biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Tu vi gio sinh 3

Trong cuộc sống, họ là người hoạt ngôn và nhận được sự ủng hộ từ nhiều người. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, người sinh vào khung giờ Tuất âm lịch nhận được cơ hội tốt trong sự nghiệp. Ngoài ra, chuyện tình duyên của họ cũng rất lý tưởng. Những người còn độc thân sẽ tìm được nửa kia cho riêng mình.

Họ nhận được thêm cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một nghề tay trái. Người sinh giờ này có quý nhân phù trợ, sớm có thể vươn tới đỉnh cao. Năm Nhâm Dần 2022 là một năm cầu được ước thấy với người sinh giờ Tuất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ Internet

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