Người sinh 3 tháng âm lịch này tốt bụng, dễ gặp quý nhân, kiếm tiền không khó, giàu lên 'âm thầm' không ai hay biết

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 17:39

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh vào 3 tháng âm lịch này tuy không nhanh nhẹn, nhưng tốt bụng nên dễ gặp quý nhân, cơm áo không lo. Hơn nữa, sự chân thành càng khiến mọi người tin tưởng họ, điều này đem lại cho họ những cơ hội kiếm tiền, âm thầm giàu lên theo năm tháng.

Tháng 5 âm lịch

Người sinh vào tháng 5 âm lịch chưa bao giờ là người giỏi thể hiện bản thân. Họ có thái độ khiêm tốn, đối xử với mọi người chân thành, tình cảm, dù không nói ra. Điều này khiến nhiều người cảm thấy quý mến, vui lòng về họ. Đặc biệt trong sự nghiệp, người sinh tháng 5 âm lịch chưa bao giờ đạt thành tích cao nhưng lại được lãnh đạo đề bạt.

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Đó là vì tính cách đáng tin cậy cũng như vận may khiến họ "lọt vào mắt xanh" của các quý nhân. Người sinh tháng 5 âm lịch càng nhiều tuổi càng gặp nhiều may mắn, có nhiều cơ hội kiếm tiền, triển vọng phát triển của bản thân tốt, tương lai đặc biệt xán lạn.

Tháng 10 âm lịch

Người sinh vào tháng 10 âm lịch rất đáng tin cậy. Nhưng nhược điểm lớn nhất của họ là không biết cách thể hiện mình, dù làm được nhiều việc tốt nhưng họ chỉ thích làm "người hùng thầm lặng", thích giấu kín bản thân. 

Thực tế, trong nhiều trường hợp, điều này sẽ khiến họ "ăn" đau khổ không ít. Vì cuộc sống ai cũng rất bận rộn, không ai có tinh lực đi dò xét nhân viên của mình làm được bao nhiêu nếu họ không thể hiện ra.

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Chính vì vậy, người sinh tháng 10 âm lịch trở thành những người "nở muộn" trong sự nghiệp. Những năm đầu trên con đường công danh, mọi việc thường giậm chân tại chỗ.

Tuy họ tương đối chậm cháp nhưng có thể nói lại là những người có phúc khí vô tận. Sau 35 tuổi, tài vận của người sinh tháng 10 âm lịch sẽ bộc lộ, sự nghiệp phát triển nhanh chóng.

Họ cũng có khả năng gặp được quý nhân và được quý nhân phù trợ để phát triển tốt hơn, năng lực kiếm tiền ngày càng tốt. Có thể nói, người sinh tháng 10 Âm lịch có tương lai ổn định, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Tháng 11 âm lịch

Người sinh vào tháng 11 âm lịch có phẩm chất đạo đức tốt. Họ luôn chịu đựng gian khổ, không thích lối sống buông thả, tùy tiện. Những người này có nhiều ý tưởng trong cuộc sống nhưng họ chỉ khiêm tốn, chậm chạp thực hiện từng việc một và không thích biểu hiện ra bên ngoài.

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Từ khi khởi nghiệp, họ đã chịu thương chịu khó, làm việc chăm chỉ, âm thầm cống hiến và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Dù người sinh tháng 11 âm lịch không bộc lộ hết tài năng của mình trước mặt người khác nhưng điều này tạo cho họ nền tảng vững chắc để phát triển. Trong tương lai, khi vận khí lên, người sinh tháng âm lịch này bắt đầu bộc lộ mũi nhọn và thực sự ghi điểm, bắt đầu mở mày mở mặt.

Họ thực sự chẳng những kiếm được ngày càng nhiều tiền mà còn có nhiều quý nhân vây quanh, sẵn lòng giúp đỡ. Cho dù bạn chưa bao giờ giỏi ăn nói, khả năng bộc lộ bản thân kém, thậm chí còn làm mất lòng người khác vì sự ăn nói vụng về của mình nhưng người sinh tháng 11 Âm lịch không phải lo lắng về tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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