Người giàu không bao giờ tiết lộ đồ vật họ đặt trước cửa nhà, gia chủ dù bần hàn cũng nhanh chóng thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 03/08/2020 03:33

Đây là mẹo phong thủy của người giàu, thường đặt những vật này trước cửa nhà để hút tài lộc vào nhà, gia chủ chóng phát tài nhanh vượng lộc.

Người giàu thường dùng mẹo phong thủy này để hút vận may, giữ tài lộc, gia đình không bao giờ có ngày nghèo khó.

Những đồ vật đặt trước cửa nhà để gọi tài lộc vào

Treo chuông gió ngoài cửa nhà

Theo các chuyên gia phong thủy, treo chuông gió không chỉ là để trang trí mà còn là mẹo phong thủy thu hút may mắn, giữ tài lộc cho gia chủ càng vượng lộc lợi tài.

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Treo chuông gió trước cửa nhà sẽ tạo ra những âm thanh thu hút năng lượng tích cực, giúp những điều tốt lành sẽ chạy vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Treo chuông gió trước cửa nhà sẽ tạo ra những âm thanh thu hút năng lượng tích cực, giúp những điều tốt lành sẽ chạy vào nhà. Những tiếng chuông gió còn gọi vận may, điều tốt đẹp đến cho gia đình bạn.

Đặt nguồn nước thịnh vượng

Theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy, cách đặt nguồn nước hay hòn non bộ chảy nước vào nhà sẽ tạo nên nguồn thịnh vượng cho gia đình. Dù vậy, chỗ nào là tốt nhất để đặt nguồn nước giúp tài lộc vào nhà ngày một dồi dào? Theo quan niệm phong thủy, nơi tốt nhất để đặt nguồn nước là gần lối ra vào của nhà bạn.

Dùng tiền xu để kích thích tài lộc

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Trong phong thủy học, nếu muốn kích thích tài lộc, vận khí may mắn, bạn có thể dùng đồng xu để xua đuổi những điều không tốt ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy học, nếu muốn kích thích tài lộc, vận khí may mắn, bạn có thể dùng đồng xu để xua đuổi những điều không tốt ra khỏi nhà. Đặc biệt nếu chọn những đồng tiền có chạm khắc hình rồng thì càng giúp vận thế của gia chủ leo thang. Đồng tiền còn tượng trưng cho thiên, một lỗ ở giữa là địa. Treo đồng xu trước cửa sẽ giúp âm dương trong nhà hài hòa.

Không đặt vật này trước cửa nhà

Không treo gương hay dao ở cửa

Nếu vị trí nhà không đối diện với vùng có nhiều sát khí thì không nên treo gương hoặc dao trước cửa nhà. Vì trong phong thủy, treo hai thứ này sẽ chắn mất đường tài khí, dương khí vào nhà.

Không để rác trước cửa nhà

Trong nhà, cửa ra vào là nơi may mắn tài lộc đi vào. Theo quan niệm dân gian, cửa chính là cửa để thần tài đi vào nhà, nên giữ gọn gàng, sạch sẽ. Vì thế, không nên đặt những thứ dơ bẩn trước cửa nhà, hoặc những thứ có sát khí như tảng đá lớn, bia đá, đống gạch…

Không trồng cây quá to, tán rộng

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Nhưng theo chuyên gia phong thủy, loại cây này sẽ chắn đi ánh sáng và cản trở gió vào nhà, khiến nhà trở nên u ám hơn, không tốt cho sức khỏe và vận thế của gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nhà trồng cây xanh to trước nhà để tạo không khí mát mẻ, trong lành. Nhưng theo chuyên gia phong thủy, loại cây này sẽ chắn đi ánh sáng và cản trở gió vào nhà, khiến nhà trở nên u ám hơn, không tốt cho sức khỏe và vận thế của gia chủ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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