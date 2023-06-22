Ngược dòng ngoạn mục vào thứ Năm 22/6/2023, 3 con giáp nhạy bén hơn người, cưỡi rồng đạp mây, 80 tỷ về tay, tài lộc phủ phê đến hết tháng

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 10:34

Dù đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhưng 3 con giáp sau vẫn nỗ lực vươn lên, nhận được quả ngọt.

Tuổi Mão

Tam Hợp tác động, người tuổi Mão xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ tinh thần đoàn kết, tập thể sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, nhờ đó mở ra một hướng đi mới giúp tiền chảy về túi nhanh chóng hơn. Thậm chí, bạn có thể là người tiên phong cho một trào lưu buôn bán mới.

Xem bói tử vi trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ngược dòng ngoạn mục vào thứ Năm 22/6/2023, 3 con giáp nhạy bén hơn người, cưỡi rồng đạp mây, 80 tỷ về tay, tài lộc phủ phê đến hết tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi, nhờ có Lục hợp che chắn mà con giáp tuổi Dần có được một ngày bình yên, không có rắc rối nào có thể ảnh hưởng tới bạn vì ngay lập tức được tháo gỡ. Thậm chí bạn còn có thêm thời gian để giúp đỡ nhiều người xung quanh.

Người tuổi Dần đang cảm thấy tiền trong tài khoản của mình ngày càng nhiều lên nhờ Chính Tài chỉ dẫn. Khả năng tiết kiệm tiền bạc của bản mệnh ngày càng cải thiện và bạn cũng không có quá nhiều nhu cầu mua sắm hay thể hiện với bất cứ ai.

Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho vận trình tình cảm của bạn. Rất may là bạn sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn sau khi lao vào làm việc, học hành chăm chỉ.  

Ngược dòng ngoạn mục vào thứ Năm 22/6/2023, 3 con giáp nhạy bén hơn người, cưỡi rồng đạp mây, 80 tỷ về tay, tài lộc phủ phê đến hết tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Thứ Năm 22/06/2023, Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Tỵ thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Tỵ khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của Tuổi Tỵ lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Ngược dòng ngoạn mục vào thứ Năm 22/6/2023, 3 con giáp nhạy bén hơn người, cưỡi rồng đạp mây, 80 tỷ về tay, tài lộc phủ phê đến hết tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Một bước lên mây vào Tết Đoan Ngọ 5/5, 3 con giáp được Quý Nhân ưu ái, trúng độc đắc 800 tỷ, mưu sự tất thành, làm ăn phát đạt, rung đùi đếm tiền

Một bước lên mây vào Tết Đoan Ngọ 5/5, 3 con giáp được Quý Nhân ưu ái, trúng độc đắc 800 tỷ, mưu sự tất thành, làm ăn phát đạt, rung đùi đếm tiền

Vào Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp này xua đuổi xui xẻo, đột phá thành công, mở ra một giai đoạn mới của cuộc đời. Họ kiếm tiền rất nhanh và cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

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