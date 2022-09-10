"Ngựa xe như nước áo quần như nêm", bói Kiều dự đoán 3 con giáp này chiều 10/9 có lộc trời ban, từ nay về sau của ăn của để, vạn sự hòa hảo, vĩnh kết đồng tâm

Tuy nhiên, đến chiều 10/9, người tuổi Dần cũng đừng nên nản lòng vì lúc này những khó khăn sẽ qua đi nhanh chóng, mọi nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp.

Tử vi trong ngày cho thấy Dần đang bị nhiều người chú ý vì bạn có nhiều quan điểm không đúng. Trong công việc Dần không nhận thức được sự nguy hiểm khi có người đang tìm mọi cách gây khó khăn. Mệnh chủ không kiếm ra tiền từ kinh doanh. Tuy nhiên, đến chiều 10/9, người tuổi Dần cũng đừng nên nản lòng vì lúc này những khó khăn sẽ qua đi nhanh chóng, mọi nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp.

Tuổi Tý

Chiều 10/9 tuổi Tý hết sức cẩn thận khi làm ăn chung với bạn bè, cấp dưới hoặc họp hành với đồng nghiệp trong hôm nay. Có thể xảy ra xô xát, tranh cãi, bực bội do bất đồng ý kiến, bị mất quyền lợi, bị phủi sạch công sức.

May mắn là có Lục Hợp nâng đỡ nên Tý được quý nhân phù trợ, có người bảo vệ, lên tiếng hộ bạn. Đi ra ngoài dễ gặp được người quen lâu ngày không gặp, có duyên với những người khéo ăn nói. Chỉ cần xởi lởi thì khó khăn nào cũng sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay.

Chiều 10/9 tuổi Tý hết sức cẩn thận khi làm ăn chung với bạn bè, cấp dưới hoặc họp hành với đồng nghiệp trong hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ chiều 10/9 vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra tương đối khó khăn. Dù có Quý Nhân trợ mệnh nhưng do nhẹ dạ cả tin người khác nên gây ra không ít rắc rối cho người tuổi này. Hãy nâng cao cảnh giác trước những mối quan hệ ở nơi làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tốt. Con giáp này làm kinh doanh có thể bị thất thoát một khoản đáng kể do làm ăn, đầu tư bị thua lỗ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Bạn thường hay có xu hướng trút những cảm xúc tiêu cực lên người thận yêu của mình khiến không khí gia đình khá căng thẳng, ngột ngạt.

Từ chiều 10/9 vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra tương đối khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.