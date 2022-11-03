Ngũ hành xung khắc, ngày mai (4/11), 3 con giáp này cẩn thận trước sau, vận trình kém suôn sẻ, rắc rối bám lấy bản mệnh, tình - tiền lao dốc, gia đạo bất an

Thứ 6 này, cục diện Thân Hợi Tương Hại sẽ mang đến cho người tuổi Thân không ít phiền toái. Bản mệnh nên cẩn trọng trong từng hành động kẻo chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến vận trình sự nghiệp của bạn. Có không ít kẻ xấu bụng chỉ muốn nhìn thấy bạn phải gục ngã ngay lúc này.

Đối với các cặp đôi, con giáp này chán nản khi mà người ấy chẳng hiểu cho nỗi lòng của mình. Vẫn biết ai cũng có cái khó của mình, nhưng yêu thương là phải thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ với nhau, cớ sao lại biến việc dễ thành việc khó. Dù hai người ở bên nhau nhưng trái tim lại không hướng về nhau.

Lại thêm Kiếp Tài giáng mệnh, nếu không cẩn thận, tiền tài của con giáp này có thể bay biến ngay chớp mắt. Bạn đừng vội vàng hấp tấp khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc trong ngày này.

Đối với các cặp đôi, con giáp này chán nản khi mà người ấy chẳng hiểu cho nỗi lòng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo dõi tử vi hàng ngày 4/11/2022, Thiên Quan chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân trong bóng tối luôn tìm đủ mọi cách để có thể hãm hại vùi dập bạn. Tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kẻo lại bị va lây đó.



Đào hoa sát rình rập, người có đôi có cặp trong ngày thứ 6 này cần đề phòng kẻ thứ 3 có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngũ hành Thủy Hỏa xung khắc khiến cho tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt hơn trước đó.

Kim khí vượng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, bạn làm gì cũng nhanh mệt mỏi hơn, không thể di chuyển đâu xa. Bạn không nên thức quá khuya sẽ khiên bạn nhanh bị kiệt sức.

Kim khí vượng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, công việc của người tuổi Tị sẽ phải đối diện với những khó khăn trở ngại khi phải chịu tác động của cục diện Tương Xung. Các mối quan hệ xã giao cũng không tốt đẹp trong ngày này, những ý kiến bất đồng có thể là khởi nguồn cho những mâu thuẫn giữa đôi bên trong khoảng thời gian này.

Người độc thân vẫn chưa tìm được nhân duyên của mình trong ngày ngũ hành Thủy khắc Hỏa như ngày mai. Đừng vội từ chối những lời mai mối giới thiệu của bạn bè người thân, bởi đó có thể là cơ hội tốt để bạn gặp gỡ được những đối tượng ưng ý cho mình đó.

Người độc thân vẫn chưa tìm được nhân duyên của mình trong ngày ngũ hành Thủy khắc Hỏa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo