Ngũ hành tương sinh xuất hiện từ 1h sáng Thứ 7 ngày 4/3: 3 con giáp thảnh thơi cầu được ước thấy, phất lên giàu sang, làm ăn phát đạt, buôn bán đắt khách

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 11:30

Dự đoán, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, phát lộc phát tài, đại phú đại quý, cầu tiền được tiền từ thời điểm này.

 

Tuổi Thân

Tử vi thời điểm này đã dự đoán rằng, trong thời điểm này, những người tuổi Thân sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục, cả tiền tài và sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng. Do thời gian tới được Thần Tài chỉ điểm, người tuổi Thân sẽ liên tục gặp may, làm đâu thắng đó, tiền bạc đủ đầy.

Ngũ hành tương sinh xuất hiện từ 1h sáng Thứ 7 ngày 4/3: 3 con giáp thảnh thơi cầu được ước thấy, phất lên giàu sang, làm ăn phát đạt, buôn bán đắt khách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những công việc bị đình trệ trước đây nay sẽ được tuổi Thân hoàn thành triệt để, gọn gàng. Thêm vào đó, con giáp này còn năng nổ giúp đỡ mọi người, lấy được thiện cảm và tạo ra thêm những mối quan hệ tốt đẹp.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng, trước đây tuổi Tý phạm phải Hình Thái Tuế nên dễ vướng phải thị phi. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng gặp không ít rắc rối. Tuy nhiên, qua bước vào thời điểm này, vận trình của tuổi Tý càng khởi sắc.

Ngũ hành tương sinh xuất hiện từ 1h sáng Thứ 7 ngày 4/3: 3 con giáp thảnh thơi cầu được ước thấy, phất lên giàu sang, làm ăn phát đạt, buôn bán đắt khách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, bản mệnh gặp được cục diện tam hợp Thái Tuế nên tài vận và quan vận vượng phát. Đây là thời gian hanh thông, cát tường đối với người tuổi Tý. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức hoặc làm những việc quan trọng như kết hôn, sinh con. Vận thế của tuổi Tý bước vào giai đoạn bình ổn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Hợi là người khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế nhất trong 12 con giáp. Con giáp này cũng là con giáp đắng cay trước, ngọt bùi sau. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, người tuổi này mới có thể đạt được đến thành công như mong đợi.

Ngũ hành tương sinh xuất hiện từ 1h sáng Thứ 7 ngày 4/3: 3 con giáp thảnh thơi cầu được ước thấy, phất lên giàu sang, làm ăn phát đạt, buôn bán đắt khách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi trong thời điểm này cho thấy, người tuổi Hợi vượng vận, tài lộc về nhiều vô kể. Hợi hãy lưu ý nắm chặt tiền bạc, của cải của của mình trong tay, đề phòng thất thoát. Nhân lúc vận may đang lên, hãy nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, Hợi sẽ nhận được thành quả như mong đợi. Đồng thời, người tuổi này cần biết cách kiểm soát cảm xúc tốt.

Trong chuyện tình cảm, Hợi chớ nên nóng nảy kẻo làm tổn thương đến người khác. Trong tháng này, Hợi cũng có thêm nhiều thời gian, cơ hội để vun đắp tình cảm với nửa kia. Đừng bỏ cơ hội này!

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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