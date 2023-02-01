Ngọc Hoàng ưu ái bội phần, từ 12h trưa ngày 1/2 lộc tài đỏ chói, 3 con giáp may mắn bùng nổ, vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 01/02/2023 10:40

Tử vi cho thấy từ 12h trưa ngày 1/2, 3 con giáp này may mắn nhận nhiều niềm vui tài lộc, làm ăn tiến triển tốt đẹp.

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con giáp tuổi Sửu được biết đến với bản tính trung thành, lương thiện và thật thà. Trong công việc, bạn là người mạnh mẽ, kiên trì, kiên định với mục tiêu đã đề ra. 

Khi đã quyết định làm việc gì, người tuổi này thường quyết tâm làm đến cùng chứ hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng. 

Ngọc Hoàng ưu ái bội phần, từ 12h trưa ngày 1/2 lộc tài đỏ chói, 3 con giáp may mắn bùng nổ, vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt - Ảnh 1

Từ 12h trưa ngày 1/2, người tuổi Sửu có nhiều cơ hội làm ăn phát tài, phát lộc. 

Tài vận của bạn cực vượng, bạn làm đâu thắng đấy, có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. 

Ngoài ra, người tuổi Sửu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn ghé chân, lợi nhuận thu về nhiều hơn tháng trước. 

Người tham gia đầu tư cũng bắt đầu nhận được những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư trước đó.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Ngọc Hoàng ưu ái bội phần, từ 12h trưa ngày 1/2 lộc tài đỏ chói, 3 con giáp may mắn bùng nổ, vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt - Ảnh 2

Đặc biệt, tử vi chỉ rõ, từ 12h trưa ngày 1/2, Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo cũng sẽ là những người may mắn từ 12h trưa ngày 1/2, được sếp quý, thăng quan tiến chức hoặc gặp người đến dòm ngó, cung phụng cho mình một nền tảng với mức lương cao hơn, hậu hĩnh hơn.

Ngọc Hoàng ưu ái bội phần, từ 12h trưa ngày 1/2 lộc tài đỏ chói, 3 con giáp may mắn bùng nổ, vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt - Ảnh 3

Hãy để công việc kinh doanh có sự thay đổi lớn hơn và biết đâu chúng ta có thể đưa nó lên một tầm cao mới. Đồng thời, về sự giàu có, con giáp Mão cũng sẽ tỏ ra quý phái, giúp họ tích lũy được nhiều tiền hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ Bảy tiền chảy ào ào vào túi, 3 con giáp phát tài phát lộc, cuối tuần thảnh thơi đếm tiền, hầu bao rủng rỉnh

Thứ Bảy tiền chảy ào ào vào túi, 3 con giáp phát tài phát lộc, cuối tuần thảnh thơi đếm tiền, hầu bao rủng rỉnh

Vào ngày thứ Bảy 28/1 này, 3 con giáp sau có nhiều tài lộc, ăn nên làm ra nên các dòng tiền liên tục vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày 1/2/2023 tử vi ngày 1/2 của 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 55 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 5 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục