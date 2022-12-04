Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp , thứ 2 ngày 5/12/2022 là một ngày may mắn cho tuổi Tuất, bản mệnh có được cơ hội để thăng quan tiến chức tuy nhiên cũng đừng quên rằng phải giữ sự khiêm tốn. Con giáp này có được thành công cũng là nhờ sự phối hợp của đồng nghiệp, hãy luôn ghi nhớ điều đó.

Ngũ hành tương sinh dự báo có tin vui trên đường tình duyên, con giáp này không trông đợi quá nhiều nhưng may mắn là mọi việc như ý. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, tình yêu cần cả hai người vun xới, nếu thời gian qua quá bận rộn thì lúc này tuổi Mão nên dành thêm thời gian để ở bên người ấy nữa nhé.

Tuổi Tuất đón nhận nhiều vận may tài lộc. Con giáp này có thêm được nguồn thu nhập đáng kể nhờ công việc làm thêm, nghề tay trái..., Nhờ có Thiên Tài trợ lực mà bản mệnh bắt đầu thoát được rắc rối liên quan đến tiền, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Tuổi Tuất đón nhận nhiều vận may tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi ngày hôm nay Thứ 2 05/12/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Hợi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Hợi đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Hợi sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Ngọ Hợi nhị hợp, đường tình duyên của tuổi Hợi vô cùng vượng sắc. Con giáp này có được nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái, nhờ thế mà khả năng thoát kiếp độc thân cũng cao hơn. Trong khi đó các cặp đôi cũng tận hưởng những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau.

Ngọ Hợi nhị hợp, đường tình duyên của tuổi Hợi vô cùng vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nhờ có Tam hợp quý nhân soi chiếu vận trình nên tình duyên vô cùng thắm sắc. Con giáp này dễ tìm được niềm vui giản đơn chỉ với những lời quan tâm nho nhỏ từ người mình thương. Tình yêu giữa bản mệnh và người ấy càng ngày càng mặn nồng, khăng khít và lớn lên theo năm tháng.

Thực Thần chiếu mệnh, Thần Tài giúp đỡ nên chuyện kiếm tiền của con giáp này trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều. Người tuổi Dần có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Lợi nhuận thu về trong ngày hôm nay khá lớn và bản mệnh có thể yên tâm về tiền bạc.

Tuổi Dần nhờ có Tam hợp quý nhân soi chiếu vận trình nên tình duyên vô cùng thắm sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo