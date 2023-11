NGỌC HOÀNG soi chiếu, trao tận tay phước lành cho 3 con giáp này, đúng 18h08p hôm nay (11/11), sự nghiệp vụt sáng, thu nhập 'khủng', bản mệnh được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể

Người đã lập gia đình luôn trân trọng những gì mà mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tiếp nối tử vi ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, Lục Hợp soi đường để tuổi Dần tìm ra lối đi thích hợp để tiến tới hạnh phúc mình hằng mong. Tình cảm thăng hoa, các mối quan hệ ngày càng gắn kết, hợp tác làm ăn thu được lợi lộc tốt, nhìn chung con giáp này không phải lo lắng về điều gì.

Ngày này bản mệnh cũng nên mạnh dạn bắt tay vào thực hiện ngay những kế hoạch kinh doanh đang ấp ủ. Hôm nay rất thích hợp để bạn đầu tư tài chính hoặc làm những việc liên quan tới giao dịch tiền bạc, cát khí sẵn có sẽ giúp tăng khả năng thành công.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Tài tinh trợ mệnh đem đến cho con giáp này nguồn thu rủng rỉnh, nhưng phải trải qua nhiều vất vả mới có được cuộc sống thoải mái.

Tuổi Mão

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hàng ngày của người tuổi Mão là điềm báo thứ 6 này là một ngày có nhiều điều vui vẻ, tích cực với tuổi này. Tâm trạng thoải mái nên con giáp này quyết định mọi thứ dễ dàng hơn, tinh thần lạc quan tiếp thêm năng lượng cho bạn làm việc hiệu quả, hãy cố gắng duy trì phong độ như lúc này.

Thực Thần còn mang tới cho Mão những may mắn trong chuyện tiền bạc, có được khoản tiền bất ngờ như được cho tiền, trúng vé số hay bốc thăm trúng thưởng… May mắn này là lộc trời cho nên nếu có thể con giáp này hãy tán lộc để gia tăng thêm vận may trong thời gian tới.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người thầm mến tiến triển tốt đẹp. Khoảng cách giữa hai người đang ngày càng được rút ngắn. Bạn có thể mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương, nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được lời đồng ý.

