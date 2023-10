Ngọc Hoàng gõ cửa từ ngày 21/10/2022, 3 con giáp phúc khí dồi dào, đón nhiều tài lộc, sự nghiệp trôi chảy, đường đi hanh thông rộng mở

Chính Tài nâng đỡ, vận trình tài lộc của con giáp này tương đối ổn định, nhờ thế mà bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, không cần quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Nhiều khả năng con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị.

Xem tử vi thấy rằng kể từ hôm nay Dần có thể sẽ được cấp trên khen ngợi vì thành tích tốt trong công việc. Tuổi Dần đã rất cố gắng trong công việc nên những lời khen này hoàn toàn xứng đáng. Chính Ấn cho thấy bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và lãnh đạo. Bạn nên đặt ra cho mình những đích đến cao xa hơn nữa cho tương lai. Nếu con giáp này đang làm việc tự do sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ đối tác tới đồng nghiệp. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội ngay, đừng để bản thân phải nuối tiếc sau này.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển khá thuận lợi từ ngày 21/10 nhờ có Tam Hội phù trợ. Bạn có thể thấy rằng công việc của mình tiến triển suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên, cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn đi chăng nữa. Nếu tiếp tục mở rộng được các mối quan hệ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Dưới sự trợ giúp của quý nhân, bản mệnh không tốn nhiều công sức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

May mắn có Thực Thần phù trợ, bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền công dư dả nếu tham gia vào các nghề tự do. Đây là phần thưởng khích lệ bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai, mọi công sức của bạn đều sẽ nhận được đền đáp xứng đáng. Ngọ cũng có thể giàu lên nhanh chóng nhờ vào vận may của mình trong các hoạt động xổ số, rút thăm trúng thưởng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm