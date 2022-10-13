Ngọc Hoàng định sẵn, trong vòng 6 ngày tới, 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, gánh tiền còng lưng, đổi vận phú quý

Tử vi dự báo rằng, trong 6 ngày tới, tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dậu nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước. Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.

Tử vi nói rằng người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng. Khi gặp trắc trở, tuổi Dậu sẽ có quý nhân nâng đỡ. Thời trẻ, con giáp này cũng trải qua khá nhiều khó khăn, làm ăn đổ bể, phải thay đổi công việc nhiều lần.

Trong vòng 6 ngày tới, tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng. Vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Thân. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn.

Trong vòng 6 ngày tới, tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhìn chung, người tuổi Thìn cũng có tính cách hướng ngoại, cứng cỏi. Con giáp này vốn hòa đồng, thân thiện nên được mọi người xung quanh yêu quý. Tuổi Thìn có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên tìm kiếm cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Bản mệnh có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi của hoàn cảnh sống mà không hề kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ âm thầm chịu đựng nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Tử vi dự báo rằng, trong 6 ngày tới, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp được đối tác tốt, nhân viên tâm huyết nên dự báo tình hình làm ăn ngày càng phát đạt, thu về bộn tiền.

Tử vi dự báo rằng, trong 6 ngày tới, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm