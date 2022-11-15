Ngọc Hoàng chỉ tận mặt 3 con giáp vào đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 16/11 ban cho "Ngũ phúc” trong đời: Sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 01:20

Ngọc Hoàng đã định sẵn, 3 con giáp càng lập nghiệp phương xa càng giàu có, công danh vinh hiển, gặt hái rất nhiều thành tựu.

 

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão trời sinh vốn thông minh, nhanh nhẹn. Họ luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực, đón nhận mọi thứ với trái tim cởi mở. Họ khao khát một cuộc sống chất lượng cao và sẽ làm việc chăm chỉ để theo đuổi mọi thứ họ muốn. Người tuổi này chu đáo, có tài lãnh đạo nên sẽ sớm lập được thành tích xuất sắc trong công việc.

Ngọc Hoàng chỉ tận mặt 3 con giáp vào đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 16/11 ban cho 'Ngũ phúc” trong đời: Sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong thời điểm này Ngọc Hoàng chiếu cố những người tuổi Mão, họ sẽ được mở ra một sự thay đổi, tài vận không ngừng thăng tiến. Nhờ chăm chỉ, họ có thể học thêm những kỹ năng mới và tìm ra cách kiếm tiền gia tăng thu nhập. Đối với người tuổi Mão, họ mạnh mẽ ở bên ngoài và rất nhạy cảm bên trong, mong muốn có cảm giác an toàn và sẽ tiếp tục chứng tỏ bản thân mình hơn nữa.

Tuổi Dậu 

Dậu cũng là một trong những con giáp được Ngọc Hoàng chiếu cố . Có cả ngũ hành tương sinh ủng hộ, đường tình duyên của bản mệnh có phần khởi sắc hơn. Người tuổi Dậu trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Dậu được quý nhân động viên, trao cho cơ hội nên này càng tự tin và hăng hái trong công việc, cuộc sống.

Ngọc Hoàng chỉ tận mặt 3 con giáp vào đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 16/11 ban cho 'Ngũ phúc” trong đời: Sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dậu sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, chỉ cần quyết tâm cao độ thì sẽ sớm tìm được hướng đi mới cho mình, khiến tiền bạc đổ về ào ào trong tài khoản của con giáp này.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn tìm kiếm cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. So với những con giáp khác, người tuổi Dần có nhiều tham vọng và họ luôn muốn có được cơ ngơi vững chắc ổn định, một sự nghiệp mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Ngọc Hoàng chỉ tận mặt 3 con giáp vào đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 16/11 ban cho 'Ngũ phúc” trong đời: Sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần vì được Ngọc Hoàng chiếu cố, mọi thứ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, bao thử thách gian truân rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp không những thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 20h tối Thứ 3 ngày 15/11 Thần Tài báo gấp cho 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trọn lộc tài, ôm chặt phú quý

Đúng 20h tối Thứ 3 ngày 15/11 Thần Tài báo gấp cho 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trọn lộc tài, ôm chặt phú quý

Trong 20h tối Thứ 3 ngày 15/11, các con giáp sau được dự báo có vận mệnh đạt đỉnh cao vinh quang, làm gì cũng thành công, sự nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ, cuộc đời viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 16/11 tử vi 12 con giáp ngày 16/11 tu vi ngay 16/11

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 1 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 2 giờ 15 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 3 giờ 15 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình