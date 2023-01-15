Ngọc Hoàng bắc loa gọi lớn, Thần tài chỉ đích danh, 3 tuổi cực đỏ, không thành tỷ phú cũng là đại gia, mua nhà, tạu xe dễ như chơi trong năm Quý Mão

Tử vi 12 con giáp năm 2023 dự báo, công danh sự nghiệp của bản mệnh bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Quý nhân vận của bạn trong năm 2023 khá vượng. Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tuất cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Tuất phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Tuất có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

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Tuổi Tý

Cuối cùng xin được chúc mừng tuổi Tý trong năm mới với không ít thành quả lao động sáng ngời. Đã có những lúc tưởng chừng như bỏ cuộc giữa chừng nhưng bản mệnh may mắn nhận được sự tiếp lực từ Chính Ấn "biến nguy thành an".

Dự án kinh doanh sản phẩm mới cuối năm của bạn hoàn toàn được đối tác và người tiêu dùng đồng lòng ủng hộ, có thể nói rằng sản xuất đến đâu cháy hàng đến đấy. Dù có phải tất bật, bận rộn không ngớt nhưng tinh thần luôn phấn khởi, hừng hực xuân sắc.

Chúc mừng cho những ai làm công việc tự do hay văn phòng nhận được tín hiệu tăng lương tăng thưởng. Có vẻ như một cái Tết đại phát đang đến rất gần với tuổi Tý rồi đó.

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Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Chính vì vậy mà không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu Thân đang nghĩ gì. Trước khi làm việc gì, Thân thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Năm Quý Mão, người tuổi Thân có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Bản mệnh làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt, trong thời điểm này, người tuổi Thân sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Được cấp trên ưu ái, trọng dụng lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, người tuổi Thân từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.