Nghèo mãi đủ rồi: Từ 16/3 đến 22/3 tài lộc thăng hoa, 3 con giáp kinh doanh thịnh vượng, tay phủ kín vàng, giàu sang nức tiếng

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 06:25

Từ 16/3 đến 22/3 là quãng thời gian may mắn cho 3 con giáp này bứt phá trong công việc, làm ăn thêm nhiều tăng tiến.

Tuổi Sửu

Từ 16/3 đến 22/3, người tuổi Sửu dễ tìm được cơ may phát tài bởi bản mệnh được Thần Tài ở bên hỗ trợ. Tài lộc đều theo bản mệnh về nhà, chẳng quản ngại bất cứ điều gì.

Con giáp này tìm được quý nhân trợ giúp, nhờ thế mà việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ 16/3 đến 22/3 là thời điểm mà tuổi Sửu nên tập trung vào công việc chính của mình, đừng để những chuyện khác khiến cho mình bị xao nhãng. 

Nghèo mãi đủ rồi: Từ 16/3 đến 22/3 tài lộc thăng hoa, 3 con giáp kinh doanh thịnh vượng, tay phủ kín vàng, giàu sang nức tiếng - Ảnh 1

Bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn và trở thành con giáp phát tài cuối tuần này khi được Thần Tài nâng đỡ trong ngày chủ nhật. Hôm đó bạn làm gì cũng thuận lợi hanh thông vô cùng.

Tuổi Tý

Người cầm tinh con Chuột có cơ hội trở thành con giáp phát tài từ 16/3 đến 22/3 một phần là nhờ có sự nâng đỡ của cát tinh, giúp bạn nhanh chóng nhận ra được tiềm lực của bản thân và có cách phát huy tiềm năng ấy một cách đúng đắn.

Nghèo mãi đủ rồi: Từ 16/3 đến 22/3 tài lộc thăng hoa, 3 con giáp kinh doanh thịnh vượng, tay phủ kín vàng, giàu sang nức tiếng - Ảnh 2

Tuổi Tý chỉ cần tự tin  một chút là có thể làm nên nhiều kỳ tích. Càng về cuối tuần tài lộc càng vượng. Họ được Chính Tài nâng đỡ, thu nhập chỉ tăng chứ không có giảm, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc.

Đặc biệt, những người làm công ăn lương lẫn người kinh doanh đều có được những nguồn thu từ các công việc chính lớn đến bất ngờ. Bên cạnh đó có những nguồn thu phụ đều đặn giúp cho kế hoạch tiền bạc của bạn khá có triển vọng trong tương lai gần.

Tuổi Mão

Từ đầu năm tới nay, vận thế của người tuổi Mão thường không được tốt cho lắm. Nhiều rắc rối cứ bất chợt xảy ra khiến bạn phải tốn công tốn sức giải quyết, những kế hoạch đang dang dở đôi khi cũng phải gác lại.

Nghèo mãi đủ rồi: Từ 16/3 đến 22/3 tài lộc thăng hoa, 3 con giáp kinh doanh thịnh vượng, tay phủ kín vàng, giàu sang nức tiếng - Ảnh 3

Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng không ngừng, không chịu đầu hàng trước khó khăn, thử thách nên cuối cùng bản mệnh cũng nhận lại được sự hồi đáp tương xứng.

Từ 16/3 đến 22/3 là lúc bạn hốt vàng hốt bạc, cho dù bạn đang làm trên lĩnh vực nào đi chăng nữa.

Xem tài lộc của 12 con giáp, người tuổi Mão làm công ăn lương ắt tìm được cơ hội để thể hiện năng lực của mình, và bạn có cơ hội được thưởng lớn nếu bạn đem lại được nhiều lợi ích cho công ty.

Với người làm đầu tư kinh doanh, bạn có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn. Song phương có thể bắt tay hợp tác cùng làm nên nghiệp lớn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho thấy vào giữa tháng 3, những con giáp này bất ngờ đổi vận làm ăn thăng tiến vô cùng, giàu sang tìm đến.

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