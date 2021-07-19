Ngày vía thần tài cúng gì và cúng như thế nào cho tốt?

Nhắc đến ngày vía thần tài, nhiều người nghĩ ngay đến việc mua vàng, nhưng ngày vía thần tài cúng gì và cúng sao cho đúng thì không phải ai cũng hiểu rõ.

Từ lâu, ngày vía thần tài trở thành một ngày vô cùng quan trọng trong năm đối với nhiều gia đình. Đặc biệt, những người làm ăn, buôn bán hay đang làm việc đều rất mong chuẩn bị sao cho chu đáo để vía thần tài cho cả năm thuận lợi.

Về truyền thuyết về ngày thần tài, có nhiều thuyết khác nhau. Trong đó có thuyết kể rằng, thần tài là vị tiên nhân trên trời, chuyên cai quản chuyện tiền bạc và tài lộc.

Bên cạnh việc tìm hiểu ngày vía thần tài cúng gì , có lẽ cũng nhiều người thắc mắc ngày thần tài bắt nguồn từ đâu để có thể hiểu hơn ý nghĩa của ngày ngày trong đời sống văn hoá tín ngưỡng của người Việt Nam.

Nhưng trong một lần đi chơi uống rượu, thần tài trót say nên rơi xuống trần gian, chẳng may mất trí nhớ phải đi lang thang ăn xin.

Tìm hiểu nguồn gốc ngày vía Thần Tài

Có một điều kỳ lạ, khi thần tài vào nhà nào thì nhà đó dù trước đây có buôn bán ế ẩm đi chăng nữa cũng phất lên như diều gặp gió, mua may bán đắt và trở nên rất giàu có. Đây cũng chính là lý do dân gian có câu nói: “Thần Tài gõ cửa”.

Đến một ngày nọ, thần tài tìm được bộ quần áo lúc mình rơi xuống trần gian và nhớ lại liền bay về trời, cũng chính là ngày 10 tháng giêng.

Để tưởng nhớ đến thần tài, mọi người chọn ngày này làm ngày vía thần tài. Mỗi năm, người dân lại sắm nhiều lễ vật để cúng thần tài và mua vàng cầu lộc cho cả năm để mong một năm đầy thuận lợi, được thần ài giúp đỡ.

2. Ngày thần tài cúng gì?

Ngày vía thần tài cúng gì tốt? Nhắc đến việc sắm lễ cúng ngày thần tài được xem là việc làm quan trọng, thể hiện sự thành tâm, nhất định không được qua loa để cầu mong may mắn và rước lộc về nhà.

Theo quan niệm từ xưa, một trong những việc cần quan tâm đó chính là đặt vị trí bàn thờ cúng thần tài nên ở dưới đất sát mép tường ở gần cửa ra vào. Đây là vị trí nghênh đón tài lộc giúp để mong một năm mọi chuyện “thuận buồm xuôi gió”.

Ngày vía Thần Tài cúng gì là đúng và đủ?

Theo đó, ngày vía thần tài cúng gì đúng thì bạn có thể tham khảo những lễ vật cúng vía như sau:

- Hương thắp hay còn gọi là nhang.

- Đèn cầy (nến).

- Tiền vàng mã.

- 3 chén rượu.

- 3 chén nước lọc.

- Muối hạt sạch.

- Thuốc lá.

- Bộ tam sên bao gồm: Thịt ba chỉ lợn luộc, 3 con tôm và 3 quả trứng, tất cả đều là món luộc.

Ngày vía Thần Tài không thể thiếu bộ tam sên

- Tiền lẻ.

- Hoa tươi: Có thể chọn hoa đồng tiền, hoa cúc hoặc một số loại hoa khác.

- 1 đĩa bánh kẹo.

- Xôi đỗ xanh.

- Trái cây: Thường là một đĩa ngũ quả bao gồm 5 loại trái cây.

Sắm lễ cúng thần tài có thể là lợn quay bánh hỏi, vịt quay, cá lóc nướng hoặc không tuỳ thuộc vào điều kiện của từng gia đình.

3. Những vấn đề chú ý trước khi cúng thần tài

Bày lễ cúng vía thần tài cũng vô cùng quan trọng, thể hiện sự thành kính của gia đình để mong được thuận lợi cho cả năm, cũng như cảm ơn thần tài đã phù hộ cho gia đình suốt một năm qua và mong cho năm mới những điều tốt đẹp hơn. Vì thế đây là điều bạn cũng cần chú ý bên cạnh chuẩn bị đồ lễ cúng thần tài.

Lau dọn bàn thờ: Ngày vía thần tài là ngày quan trọng, bạn nên lau dọn bàn thờ sạch sẽ, cẩn thận. Tốt nhất, nên dùng nước lá bưởi hoặc có thể là rượu pha loãng với nước lọc để tẩy trần.

Những vấn đề cần chú ý trước khi cúng vía Thần Tài

Đối với những vậy dụng dùng lau dọn bàn thờ, nên chuẩn bị riêng, không dùng chung với những dụng cụ lau bàn ghế thông thường hay những việc khác. Về bát hương, bạn cũng cần chú ý hạn chế xê dịch trong suốt quá trình lau dọn.

Nơi đặt bàn thờ: Bàn thờ thần tài tuyệt đối không được gần những nơi như gần phòng tắm hoặc gần thùng chứa rác, kể cả tủ treo đồ quần áo nữ.

Bởi vì điều này được xem là ô uế, gây vấy bẩn bất kính với thần. Vì thế, nơi đặt ông thần tài và Ông Địa luôn phải chú ý là nơi sạch sẽ là lau dọn thường xuyên.

4. Cách bày lễ vật cúng thần tài

Sau khi đã có đủ lễ vật thành tâm tùy theo mỗi gia đình, thì điều chú ý tiếp theo là cách bày lễ vật cúng thần tài như sau:

Vị trí ở giữa ông thần tài và ông địa nên đặt một hũ gạo, một hũ muối và thêm 3 chén nước đầy (tuy nhiên không đầy tràn miệng chén).

Bát nhang bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu, được xem là một dấu hiệu không tốt đối với công việc làm ăn của gia đình. Vì thế, trong lúc dọn dẹp và bày trí bạn nên cẩn thận.

Cũng chính vì nguyên nhân này, nhiều gia đình đã chọn cách “dán” cố định bát nhang xuống bàn bằng băng keo hoặc băng dính để tránh những lúc bất cẩn làm động đến bát nhang.

Cách sắp xếp lễ vật cúng ngày vía Thần Tài

Tiếp theo đó, bạn đặt đĩa trái cây bên trái và lọ hoa bên tay phải. Còn đối với trầu cau thì đặt trước lọ hoa.

Bên cạnh đó, có nhiều gia đình còn đặt thêm ông cóc ngậm tiền hay còn được gọi là cóc 3 chân, đây là biểu tượng cho sự sung túc, tiền bạc.

Về vị trí của ông cóc ngậm tiền, tốt nhất nên đặt vị trí bên tay trái và ở phía trước của thần tài.

Vào buổi sáng, nên quay ông cóc ra bên ngoài để thu hút tài lộc và buổi tối quay ông cóc hướng vào trong nhà để tránh thất thoát tiền bạc.

Ngoài ra những đồ lễ dâng cúng thần tài, nhiều gia đình còn đặt thêm một cái tô sứ đẹp, rồi đổ đầy nước vào, bên trong thả một vài cánh hoa lên mặt nước, đặt ở ngoài cùng trên mặt đất chỗ bàn thờ cúng thần tài.

5. Những lưu ý để tránh tán tài lộc

Ngày vía thần tài cũng giống như những ngày quan trọng khác trong phong tục và đời sống tâm linh của người Việt, có nhiều vấn đề cần chú ý để tránh bất kính với bề trên và làm tiêu tán tài lộc của gia đình từ những lỗi sau đây:

Hằng tháng, gia chủ nên chú ý lau dọn bàn thờ sạch sẽ, tẩy trần cho thần tài vào ngày cuối tháng và vào ngày 14 âm lịch, có thể dùng nước lá bưởi hoặc rượu pha loãng nước.

Trước khi đốt nhang, gia chủ cần phải thay chung nước uống mới, thay nước lọ hoa. Không nên để hoa héo úa, lá rơi rụng xuống bàn thờ thần tài.

Những lưu ý quan trọng vào ngày vía Thần Tài

Về gạo muối cúng thần tài, sau khi cúng xong thì cất lại dùng để tăng tài lộc, không nên rải ra ngoài như những ngày lễ cúng kiếng khác.

Tuyệt đối chú ý không để chó mèo hoặc trẻ nhỏ lại gần bàn thờ làm kinh động hay xáo trộn đến lễ vật dâng cúng thần tài để tránh đắc tội đến thần.

Giấy tiền vàng bạc sau khi cúng xong nên đốt bên ngoài cho đến khi cháy tàn, tránh còn sót lại.

Đối với rượu hay nước, sau khi cúng xong, gia chủ nên đứng bên ngoài và hắt vào nhà. Điều này có ý nghĩa là rước tài lộc vào nhà, mong cho một năm đầy thuận lợi.

Bộ tam sên và bánh trái sau khi cúng vía thần tài, cả gia đình nên chia nhau dùng, không nên cho người ngoài kẻo mất hết lộc.

Như vậy, ngày vía thần tài là một ngày quan trọng đối với tâm linh và đời sống văn hoá người Việt, nhất là đối với người kinh doanh, rất mong tìm hiểu ngày vía thần tài cúng gì và cúng như thế nào là đúng. Hy vọng với những chia sẻ tại bài viết này, bạn đã biết thêm về những lễ vật dâng cúng thần tài và những điều cần chú ý vào ngày quan trọng này.