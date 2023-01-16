Ngay tuần đầu tháng Giêng năm Quý Mão, thần tài gõ cửa, 3 con giáp hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp – tài chính – tình duyên

Tâm linh - Tử vi 16/01/2023 21:26

Nếu bạn thuộc 3 con giáp sau đây, thì theo tử vi dự đoán, tuần đầu tháng Giêng này bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn về cả sự nghiệp, tiền bạc lẫn tình yêu đấy.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong tuần đầu tháng Giêng này sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Nếu như họ đang chờ đợi một tin tức nào đó trong sự nghiệp thì hẳn đó sẽ là một tin tốt. Trong cuộc sống lẫn công việc, người tuổi Mão biết chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.

Ngay tuần đầu tháng Giêng năm Quý Mão, thần tài gõ cửa, 3 con giáp hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp – tài chính – tình duyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ họ có tinh thần học hỏi và họ đã nhận được sự công nhận từ cấp trên. Thời gian này, người tuổi Mão có thể được thăng chức, đạt một vị trí công việc mà họ hằng mong ước. Bên cạnh sự ổn định về công việc, người tuổi Mão còn có cơ hội gặp được nửa kia của đời mình, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và đi đến một cuộc hôn nhân viên mãn.

Tuổi Thìn

Dù năm Nhâm Dần là năm không mấy thuận lợi của người tuổi Thìn, đặc biệt là Canh Thìn nhưng sang tuần đầu tháng Giêng này, người tuổi Thìn sẽ được ưu ái rất nhiều, nhất là về mặt tài chính. Nếu như người tuổi Thìn có ý định mở kinh doanh riêng thì sẽ làm ăn khấm khá và có cơ hội phát triển trên thương trường.

Ngay tuần đầu tháng Giêng năm Quý Mão, thần tài gõ cửa, 3 con giáp hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp – tài chính – tình duyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về tình duyên, người tuổi Thìn có thể gặp một ý trung nhân mà bạn đang chờ đợi và nếu hòa hợp với nhau sẽ có thể đi đến một cái kết đẹp trong thời gian tới.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi phần lớn sống rất ngay thẳng, chân thành, luôn yêu thương những người xung quanh. Chính vì thế, tuần đầu tháng Giêng sắp tới, họ sẽ gặp rất nhiều may mắn, tam hỷ trong sự nghiệp – tài chính – tình duyên.

Ngay tuần đầu tháng Giêng năm Quý Mão, thần tài gõ cửa, 3 con giáp hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp – tài chính – tình duyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi có thể nhận được sự giúp đỡ từ một quý nhân và từ đó có thể thu tiền bạc về gấp 2-3 lần. Đặc biệt, trong thời gian này, người tuổi Mùi sẽ gặp được nửa kia hợp ý mình vừa ý cả cha mẹ, có một chuyện tình duyên thật lãng mạn và hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới (9/1 - 15/1/2023) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, xui xẻo cuốn gói ra đi, có duyên với thần tài, lộc lá tự động kéo đến

Tuần mới (9/1 - 15/1/2023) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, xui xẻo cuốn gói ra đi, có duyên với thần tài, lộc lá tự động kéo đến

Dự đoán 3 con giáp này sẽ rất phát tài vào tuần mới. Nguồn thu từ công việc tay trái cũng mang lại một khoản ngoài mong đợi.

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