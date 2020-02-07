Ngày rằm tháng Giêng: Chớ quên làm những điều này để cả năm may mắn, vận đỏ như son, tiền ùa vào nhà

Rằm tháng Giêng chính là ngày lễ quan trọng trong năm, đây là dịp để gia chủ đi lễ chùa, cầu mong một năm mới bình an, viên mãn cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Gia chủ đừng quên những điều nên làm vào ngày rằm tháng Giêng này để có một năm mới như ý, thuận lợi.

Muốn tu tâm tích đức gia chủ đừng chờ đến dịp mới phát tâm làm việc thiện. Hãy luôn sống thiện lương, chân thành và sẵn lòng đỡ đần những người có hoàn cảnh khốn khó, cơ cực hơn mình thì bạn đã đang tích đức.

Tuy nhiên, khi lễ chùa vào ngày rằm tháng Giêng, gia chủ chớ dại cúng lễ mặn kẻo phạm tội sát sinh, rước tai họa vào người. Thay vào đấy, bạn cần chuẩn bị lễ chay để tích thêm phúc đức, không bị thần Phật quở trách.

Đặc biệt, trong ngày rằm tháng Giêng bạn càng nên làm điều thiện lương để thấy tâm bình an, nhận được phúc khí trời cho.

Ăn chay không chỉ là dịp để thanh lọc cơ thể, cảm thấy thanh tịnh mà còn là cách để bạn không phải sát sinh - Ảnh minh họa: Internet

3. Không sát sinh

Thay vì mua chim, mua cá rồi mang đi phóng sinh, bạn chỉ cần ăn chay trong ngày rằm tháng Giêng thì đã tích được công đức. Ăn chay không chỉ là dịp để thanh lọc cơ thể, cảm thấy thanh tịnh mà còn là cách để bạn không phải sát sinh bất cứ con vật nào để làm thức ăn cho mình.

Mỗi tháng gia chủ nên phát tâm ăn chay ít nhất 4 ngày, 14, 15 âm lịch và 30, 1 hàng tháng. Chắc chắn bề trên sẽ ghi nhận sự thành tâm của bạn.

4. Mặc đồ màu đỏ

Sách phong thủy có nói, màu đỏ sẽ mang lại may mắn, tạo nên những khởi đầu mới. Thế nên, những ngày đầu năm, nhất là ngày rằm tháng Giêng bạn đừng quên khoác lên người những bộ quần áo có màu sắc may mắn này để cả năm vui vẻ yêu đời, vạn sự hanh thông.

Ngày rằm đầu năm, bạn đừng nói những lời tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

5. Nói lời tốt đẹp

Người ta vẫn nói, nếu không thể kể tốt về người khác thì nên im lặng. Ngày rằm đầu năm, bạn đừng nói những lời tiêu cực, hờn giận hay nói xấu người khác.

Chẳng những phạm phải tội khẩu nghiệp, những lời không hay ấy sẽ thu hút nguồn năng lượng tiêu cực, khiến vận số của bạn tuột dốc không phanh, gánh lấy báo ứng nặng nề.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.