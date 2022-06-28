Ngày mới 29/7: Vạn sự hanh thông, tiền của đua nhau chạy về túi 3 con giáp may mắn, gia đạo bình an, hạnh phúc viên mãn

Ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Thân diễn ra dễ dàng và hầu như không gặp khó khăn gì cả. Người tuổi này có khả năng cao sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu trong công việc trong ngày này.

Tuy nhiên, bạn làm gì cũng cần tỉ mỉ, thận trọng, đừng chủ quan lơ là kẻo “mất điểm” trước ban lãnh đạo. Chỉ một sai phạm cũng có thể phá hủy hết nỗ lực trước đó của bạn, khiến bao công sức gây dựng đổ sông đổ biển.

Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Thân không ít trong ngày thứ 3 này, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Tuy nhiên, ngày này bạn nên tránh hợp tác với những người tuổi xung ngày là Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn kẻo khiến cho vận trình từ tốt chuyển thành xấu.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 29/6/2022 của 12 con giáp nhận thấy, Thực Thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Dậu là lời khẳng định rằng bản mệnh đang đi đúng hướng trên con đường kiếm tiền làm giàu của mình. Cát tinh này giúp bạn nhanh trí nhận ra xu hướng nào phù hợp với tình hình hiện tại, giành được lợi thế dẫn đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Vận trình tình cảm buồn - vui đan xen. Bạn luôn nhận được sự ủng hộ và còn tìm thấy chỗ dựa vững chắc từ đối phương. Vậy nên, nếu có chuyện hãy cứ thẳng thắn chia sẻ với những người ấy đừng giữ trong lòng.

Tuổi Mùi

Được Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể dễ dàng hoàn thành công việc trong ngày sớm hơn cả dự định đặt ra. Sự tự tin lên cao cũng giúp con giáp này hăng hái thể hiện mình, nhất là trong những tình huống sinh hoạt tập thể, đóng góp không ít sáng kiến độc đáo, cải thiện hiệu suất công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn nhiều so với bình thường nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định và quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng.

Vận trình tình cảm không có đào hoa vượng. Người độc thân không có nhiều người chú ý và bày tỏ tình cảm với mình.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo