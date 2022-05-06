Ngày mai mùng 7/4 âm lịch: 3 con giáp dễ gặp họa tiểu nhân

Trong ngày 7/4 âm lịch 3 con giáp này gặp nhiều tai ương xui xẻo, nên tránh xa những lời xu nịnh kẻo mất mát tiền bạc.

Tuổi Tỵ

Tử vi trong ngày 7/4 âm lịch, tuổi Tỵ chính là con giáp không may mắn lắm, bởi ngày 7/4 âm lịch thu nhập của những người tuổi Tỵ sẽ không hề khá hơn trước nhưng các khoản chi lại ồ ạt kéo đến khiến túi tiền của bản mệnh chẳng mấy chốc mà cạn kiệt, cuộc sống rơi vào túng thiếu.

Bên cạnh đó, tuổi Tỵ trong ngày 7/4 âm lịch nên giữ vững tinh thần đừng để bị lung lạc, bạn bè lôi kéo rủ rê mà làm việc phạm pháp. Đồng thời, do họa tiểu nhân cũng có thể khiến con giáp này mù quáng vì tình cảm mà đưa ra những quyết định sai lầm liên quan tới tài chính.

Tuổi Tỵ chính là con giáp không may mắn lắm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi trong ngày 7/4 âm lịch, người tuổi Mão gặp vận đen, vướng phải nhiều rắc rối.

Tài lộc của con giáp này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bản mệnh nên cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc, tránh tiêu xài hoang phí kẻo lâm vào cảnh rỗng túi.

Ngoài ra, tuổi Mão cũng cần hạn chế cho người khác vay mượn hoặc đứng ra vay tiền hộ ai đó để tránh rước họa vào thân.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng được dự báo là không suôn sẻ. Trong khi đó, người độc thân cũng chưa tìm được đối tượng phù hợp với mình.

Tuổi Sửu

Tử vi trong ngày 7/4 âm lịch, những người tuổi Sửu chính là một con giáp chịu nhiều thiệt thòi nhất. ngày 7/4 âm lịch này những người tuổi Sửu nên tập trung vào công việc của mình, chăm chỉ và thận trọng những câu chuyện ngồi lê đôi mách kẻo họa thi phi rơi xuống đầu. Trên con đường tài lộc tuổi Sửu không phải con giáp gặp xui mà ngược lại họ có cơ hội kiếm ra nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, nếu như bạn không nên tiêu pha phóng tay kẻo dễ rơi vào cạn túi, hoặc không thực hiện được những mục tiêu lớn trong đời đặt ra.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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