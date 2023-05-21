Ngày mai đầu tuần (22/5): Con giáp thuận buồm xuôi gió trong công việc, vận tài lộc đỏ rực, tiền đầu tư thu về lợi nhuận lớn

Tâm linh - Tử vi 21/05/2023 08:18

Ngày mai 22 tháng 4, tử vi 12 con giáp cho thấy nhiều biến động.

Tử vi tuổi Mùi

Tử vi ngày đầu tuần cho thấy đừng nuôi sự thù hận trong người nhé con giáp tuổi Mùi, nếu do tác động của Tỷ Kiên có ai đó muốn hại bạn thì cũng là vì bạn đã để lộ ra sơ hở cho đối phương tấn công mà thôi. Bạn nên bình tĩnh, điềm tĩnh và cẩn trọng khi xử lý mọi thông tin, đừng vội tin tưởng mọi thứ vô điều kiện.

Ngày mai đầu tuần (22/5): Con giáp thuận buồm xuôi gió trong công việc, vận tài lộc đỏ rực, tiền đầu tư thu về lợi nhuận lớn - Ảnh 1
Nay tình cảm đôi lứa đong đầy cũng nhờ vào sự thấu hiểu, đồng điệu về cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Tam Hợp mà bản mệnh có khả năng thích ứng rất là cao, thậm chí bạn đủ nhạy cảm để có thể dự đoán ý định của một nửa của mình và hỗ trợ cho người ấy. Nay tình cảm đôi lứa đong đầy cũng nhờ vào sự thấu hiểu, đồng điệu về cảm xúc.

Ngũ hành xung khắc cho thấy thái độ chủ quan về vấn đề sức khỏe khiến một số người tuổi Mùi ốm đau. Lúc này nên tranh thủ thời gian để được nghỉ ngơi đầy đủ nhất có thể bạn nhé. Đừng để phải nhập viện vừa tốn tiền vừa mệt mỏi.

Tử vi tuổi Tuất 

Tử vi ngày đầu tuần cho thấy của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất cơ thể suy nhược vì làm việc quá sức.

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất bình thường, tuy nhiên trong thời gian làm việc thường xuyên chịu nhiều áp lực từ các vấn đề phát sinh. 

Tình duyên: Người tuổi Tuất luôn tích cực và lạc quan khi vẫn chưa tìm được người phù hợp với bản thân.  

Ngày mai đầu tuần (22/5): Con giáp thuận buồm xuôi gió trong công việc, vận tài lộc đỏ rực, tiền đầu tư thu về lợi nhuận lớn - Ảnh 2
Tài chính hiện tại bình ổn, số tiền tích góp được giúp bạn có nguồn để đầu tư hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Tài chính hiện tại bình ổn, số tiền tích góp được giúp bạn có nguồn để đầu tư hợp lý.

Sức khỏe: Cải thiện giấc ngủ, cân bằng đồng hồ sinh học giúp cơ thể tránh được những tình trạng mệt mỏi không đáng có. 

Tử vi tuổi Thân 

Tử vi ngày đầu tuần dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Con đường thăng tiến của người tuổi này càng thêm rộng mở nên bản mệnh nhanh chóng có được sự tín nhiệm của cấp trên. 

Ngày mai đầu tuần (22/5): Con giáp thuận buồm xuôi gió trong công việc, vận tài lộc đỏ rực, tiền đầu tư thu về lợi nhuận lớn - Ảnh 3
Vận trình tài lộc ngày càng tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc ngày càng tăng cao. Con giáp này có nhiều cơ hội nhận được khoản tiền bất ngờ như tiền thưởng hoặc trúng số. Để tránh tình trạng “cháy túi”, bạn cần có kế hoạch quản lý tiền mặt một cách dễ dàng, khoa học. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Gia đạo hài hòa mang đến niềm hạnh phúc không dễ gì kiếm được cho bạn. Người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay m oi tu vi dau tuan tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 19 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 34 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả