Ngày mai 15/04, các con giáp sau chuẩn bị đón tin vui, tiền tài như nước, làm đâu trúng đó, thuận lợi hanh thông

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 20:46

Ngày mai 15/04, cát tinh Thái Âm trong vận trình tuần mới báo hiệu nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu làm gì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của người xung quanh

Tuổi Sửu

Ngày mai 15/04, các con giáp sau chuẩn bị đón tin vui, tiền tài như nước, làm đâu trúng đó, thuận lợi hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, ngày mai 15/04, tuổi Sửu có đón nhận vận may tài lộc bất ngờ, tiền bạc ào ào đổ về túi nên chi tiêu vô cùng rủng rỉnh. Điều này ít nhiều cũng giải tỏa được những khó khăn trong chuyện tài chính từng khiến bản mệnh đau đầu trước đó.

Nhìn chung đây là ngày tiền tài như nước, làm đâu trúng đó, thuận lợi hanh thông. Đầu tư vào các lĩnh vực mới sẽ là gợi ý hay cho tuổi Sửu. Đôi khi mạo hiểm một chút lại có thể mang tới cho bản mệnh nhiều lợi nhuận bất ngờ, tuy nhiên làm gì cũng phải tính toán cẩn thận.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đón cát tinh Thái Âm trong vận trình ngày mai 15/04 báo hiệu nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu làm gì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của người xung quanh. Nữ mệnh gặp nhiều may mắn hơn. Công việc trong tuần tiến triển khá tốt, tuy nhiên, nếu có việc gì quan trọng thì nên làm ngay từ đầu tuần, khi có Chính Quan che chở sẽ tốt hơn nhiều.

Quý nhân của bạn cũng có thể là nữ giới, vậy nên hãy chú ý hơn tới đối tượng như vậy trong công việc và cả cuộc sống. Tiền bạc có phần rủng rỉnh hơn trước và vận may sẽ rõ ràng nhất vào thời điểm giữa tuần khi mà có cả Chính Tài và Thiên Tài cùng nhập mệnh. Những chú Chuột cần phải chăm chỉ làm ăn, có thể mới không bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mình.

Tuổi Tuất

Ngày mai 15/04, các con giáp sau chuẩn bị đón tin vui, tiền tài như nước, làm đâu trúng đó, thuận lợi hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với tuổi Tuất, những xui xẻo đã lùi xa, ngày mai 15/04 là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay.

Điềm báo tử vi cho thấy bạn có thể vượt qua được không ít khó khăn trở ngại trong công việc bằng chính khả năng của mình. Công việc có điềm báo khởi sắc, nhiều cơ hội tốt đẹp sẽ đến với con giáp này nếu như biết nắm bắt nhanh chóng. Những cố gắng, nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi.

 

Phương diện tài chính của Tuất cũng dấu hiệu chuyển biến tích cực, việc làm ăn kinh doanh đang trên đà tiến triển mang tới doanh thu đều đặn, tiền bạc về túi con giáp này nhiều không kể xiết, khiến bao người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Nhân đà này, bạn cũng có thể suy nghĩ tới việc mở rộng quy mô.

 

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 17h chiều mai 15/4/2023: Thần Tài gọi tên 3 tuổi mang số mệnh 'hút Tài', làm ăn phát đạt, cuối tháng tậu nhà sắm xe, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi

Đúng 17h chiều mai 15/4/2023: Thần Tài gọi tên 3 tuổi mang số mệnh 'hút Tài', làm ăn phát đạt, cuối tháng tậu nhà sắm xe, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi

Tử vi tháng 4 cho biết những con giáp này nhận được nhiều lộc may, phát tài phát lộc, được cơ hội làm ăn mới giúp tiền bạc lúc nào cũng đầy ví.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc