Ngày mai (11/04), các con giáp sau như Rồng cưỡi mây, phất lên giàu có, thay vận đổi đời chỉ trong một đêm

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 14:24

Cát tinh soi chiếu, thần tài ưu ái mà những con giáp sau trăm sự hanh thông, tỉ sự vượng phát vào ngày mai (11/04).

Tuổi Mão 

Ngày mai (11/04), các con giáp sau như Rồng cưỡi mây, phất lên giàu có, thay vận đổi đời chỉ trong một đêm - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa 

Vào ngày mai (11/04), tuy là năm tuổi nhưng vận khí của người tuổi Mão hưng phát, do được cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp thuận lợi, công việc của con giáp này phát triển nhanh chóng. Những người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao và đề bạt lên vị trí cao hơn, còn những người kinh doanh buôn bán sẽ gặp được đối tác kinh doanh mới đầy tiềm năng.

Sự nghiệp thuận lợi kéo theo thu nhập tăng lên nhanh chóng. Tài vận vượng phát nên người tuổi Mão có thêm rất nhiều khoản thu. Ngoài ra, do được quý nhân phù trợ nên đây là thời điểm con giáp này 'cầu tài được tài'.

Tuổi Mùi

‏Người tuổi Mùi là những người thực tế, sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không ngại khó khăn, khoảng thời gian này tài vận rất tốt, sự nghiệp phát triển thuận lợi, nhờ có sao tốt chiếu rọi nên tài lộc vượng phát, vận khí sẽ giúp cuộc sống của bạn có biến động lớn, tuy có vất vả nhưng thành công sẽ âm thầm gõ cửa. ‏

‏Đặc biệt ngày mai (11/04), đời sống của người tuổi Mùi sẽ được nâng cao ít nhiều, cũng như được phù hộ về mặt tài lộc nhiều hơn. Hiện tại có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, bạn vẫn phải không ngừng nâng cao năng lực bản thân, cộng với tài vận sẵn có, chắc chắn tiền sẽ đầy két.

Tuổi Thân

Ngày mai (11/04), các con giáp sau như Rồng cưỡi mây, phất lên giàu có, thay vận đổi đời chỉ trong một đêm - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa 

Đối với tuổi Thân, ngày mai (11/04) nhờ có tài tinh chiếu mệnh nên việc làm ăn của bản mệnh phát triển rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bạn cũng không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi.

Đặc biệt, người làm về kinh doanh buôn bán càng dễ gặp may hơn cả, bạn tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên. Con giáp này làm việc hăng say, không biết mệt mỏi nên về sau sẽ có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh.

 

Nhưng kể cả khi đang có lợi thế, bạn cũng cần phải chú ý mà cẩn thận, tỉ mỉ chút nhé. Chớ nên tự đắc quá sớm, khiến cho mình quên mất đi sự cảnh giác mà phạm phải những sai lầm không đáng có, tiền ở ngay trước mắt rồi mà còn để vụt mất thì đáng tiếc lắm đó.

 

Ngoài ra, bạn cũng cần nhớ rằng cuối tuần là thời gian dành cho bản thân và gia đình, vì thế nên cân đối thời gian để quan tâm, chăm sóc đến những người thân yêu nhất, đồng thời nghỉ xả hơi để lấy lại sức, chuẩn bị bước vào một tuần làm việc mới.

 

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

Cuối tháng 4/2023: 4 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, LÊN ĐỜI trong tích tắc, tiền tài dư dả, gia đạo bình an, ai độc thân thì tìm được nửa kia của đời mình

Cuối tháng 4/2023: 4 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, LÊN ĐỜI trong tích tắc, tiền tài dư dả, gia đạo bình an, ai độc thân thì tìm được nửa kia của đời mình

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tháng 4/2023 sẽ có 3 con giáp một bước thành đại gia, giàu có hơn người, tài vận chạm đỉnh, gia đình ấm êm hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này