Ngày mai, 03/10 âm lịch: 3 con giáp này nên thận trọng, dễ bị tai ương, nên ở nhà tránh xui xẻo

Thu nhập của tuổi Sửu sẽ khá ổn định trong ngày 03/10 âm lịch nhưng bản mệnh lại chi tiêu không hợp lý nên nhận ngay hậu quả nhãn tiền. Những dự án đầu tư cũng đang giậm chân tại chỗ khiến cuộc sống của tuổi Sửu sẽ dễ bị lao đao theo.

Đặc biệt, tuổi Sửu nếu như có đôi có cặp thì nên thận trọng kẻo bị kẻ xấu gièm pha, tung tin đồn nhảm cộng thêm một chút thiếu lòng tin ở đối phương mà tuổi Sửu khiến cho mối quan hệ này chực chờ trên bờ vực tan vỡ.

Bên cạnh đó, trong thời gian này tuổi Sửu còn rất mệt mỏi trong chuyện tình cảm khi liên tục bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Trong ngày 03/10 âm lịch tuổi Sửu cứ ngỡ sẽ tìm được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng không ngờ lại bị những kẻ xấu bụng chia rẽ.

Trong ngày 03/10 âm lịch tuổi Sửu cứ ngỡ sẽ tìm được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng không ngờ lại bị những kẻ xấu bụng chia rẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 03/10 âm lịch, tuổi Tỵ chính là con giáp không may mắn lắm, bởi thời gian này thu nhập của những người tuổi Tỵ sẽ không hề khá hơn trước nhưng các khoản chi lại ồ ạt kéo đến khiến túi tiền của bản mệnh chẳng mấy chốc mà cạn kiệt, cuộc sống rơi vào túng thiếu.

Trong ngày 03/10 âm lịch những người tuổi Tỵ dễ gặp phải họa tiểu nhân trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Với những người độc thân vẫn trung thành với cái mác FA đã đành thì chuyện tình cảm của các cặp đôi tuổi Thìn cũng gặp phải trục trặc, dễ bị kẻ thứ 3 chen ngang khó lòng êm ấm.

Bên cạnh đó, tuổi Tỵ trong thời gian này nên giữ vững tinh thần đừng để bị lung lạc, bạn bè lôi kéo rủ rê mà làm việc phạm pháp. Đồng thời, do họa tiểu nhân cũng có thể khiến con giáp này mù quáng vì tình cảm mà đưa ra những quyết định sai lầm liên quan tới tài chính.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong 3 con giáp xui xẻo trong ngày 03/10 âm lịch vì liên tục bị tiểu nhân quấy phá. Có thể đơn giản là vì ghen ăn tức ở, kém miếng khó chịu mà những kẻ xấu bụng sẵn sàng tung tin đồn thất thiệt về tuổi Thân, khiến bản mệnh không ngừng vướng vào những chuyện thị phi.

Trong ngày 03/10 âm lịch, những người tuổi Thân cần phải thận trọng hơn nữa và hạn chế mọi sơ hở, sai lầm của mình để những kẻ tiểu nhân không thể nhân cơ hội đó mà quấy rối.

Công việc của tuổi Thân cũng gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở do làm việc gì cũng bị tiểu nhân đeo bám. Trong các mối quan hệ, những chú Khỉ cũng đừng quá thân thiết với nhiều người và đặt lòng tin vô tội vạ nếu không bản mệnh có thể bị lợi dụng lúc nào không hay đấy.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.