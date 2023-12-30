Ngày đầu tháng 1, 3 con giáp chắc chắn GIÀU TO, tấn tài tấn lộc, tiền vàng ngập mặt, phát tài năm 2024

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 20:43

Ngày đầu tháng 1, 3 con giáp sau hút cạn tiền bạc, may mắn tụ hội, tài lộc phủ phê, may mắn giàu có hơn người.

Tuổi Sửu 

Mảng tình cảm của người tuổi Sửu đang ổn định, và có triển vọng về hôn nhân hoặc việc sống chung. Tuyệt Vận mang đến biến động trong tình cảm, với người độc thân thu hút nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, việc lựa chọn đối tác cần thời gian và quan sát để tránh những rắc rối sau này.

Trong việc quản lý tài chính, tuổi Sửu cần cẩn trọng để tránh mất tiền bạc và vận xui về tài lộc. Con giáp có thể cảm thấy áp lực từ những ràng buộc tài chính, đặc biệt là những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình.

Ngày đầu tháng 1, 3 con giáp chắc chắn GIÀU TO, tấn tài tấn lộc, tiền vàng ngập mặt, phát tài năm 2024 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ngày đầu tháng 1, 3 con giáp chắc chắn GIÀU TO, tấn tài tấn lộc, tiền vàng ngập mặt, phát tài năm 2024 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Ngày đầu tháng 1, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Họ thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mão còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Tuổi Mão vô cùng dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong năm cũ, ngày đầu tháng 1, tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. tuổi Mão là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Ngày đầu tháng 1, 3 con giáp chắc chắn GIÀU TO, tấn tài tấn lộc, tiền vàng ngập mặt, phát tài năm 2024 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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