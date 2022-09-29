Ngày cuối cùng tháng 9 (30/9): Thần Tài chốt sổ mở kho vàng, 3 con giáp có tên lập tức thu lộc tứ phương, vạn sự như ý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với họ. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản chí. Con giáp tuổi Tý đầy cá tính và luôn không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thành công đáng giá.

Tử vi học có nói, vào thời gian cuối tháng 9 cuộc sống tuổi Tý gặp một số biến động theo hướng tích cực. Người tuổi Tý vốn luôn sẵn sàng chờ thời cơ hoàng kim. Vào ngày này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Tý phát triển sự nghiệp. Đặc biệt vào ngày cuối cùng, công việc tuổi Tý sẽ suôn sẻ, thuận lợi, những khó khăn tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, cuối tuần này tuổi Tý sẽ nhận được tin vui giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn.

Trong tháng 9, nhờ những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông. Con giáp tuổi Tý không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản trở. Họ chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chẳng rằng bạn có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thẳng thắn, trung thực và không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng là những người khao khát làm giàu, chỉ cần gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt để tìm kiếm cuộc sống vinh hoa phú quý. Tử vi học có nói, trong ngày cuối cùng của tháng 9, tuổi Tuất cũng gặp được nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, công việc tuổi Tuất sẽ có nhiều thay đổi, tuy nhiên nếu nhìn khía cạnh tích cực thì đây chính là bước ngoặt để họ có thể tìm kiếm cơ hội vàng để làm giàu. Vì vậy, tuổi Tuất cố gắng vững tâm, tiến về phía trước, mọi điều tốt lành đều đang chờ bạn. Vào ngày này, tuổi Tuất sẽ gặp một số bạn bè cũ. Trong đó sẽ có quý nhân, người này có thể giúp bạn đổi đời, sang năm mới giàu có thịnh vượng.

Tuổi Mão

Mão vốn có tính cách ngay thẳng, cầu tiến và luôn cố gắng trước những khó khăn của cuộc đời. Trong cuộc sống gia đình, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù đi làm có vất vả nhưng khi về nhà, Mão cũng luôn giúp đỡ nửa kia trong các công việc hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, Mão hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, công việc tuổi Mão có những thuận lợi bất ngờ và giúp tinh thần tuổi Mão phấn chấn. Trong thời gian tới, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được trao cho cơ hội tốt để nâng cao thu nhập. Đường tình duyên của người tuổi Mão về cuối tuần này tương đối tốt lành.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.