Ngày cuối cùng kết thúc tháng 11 âm lịch, quý nhân chỉ lối 3 con giáp, may mắn tứ phương hội tụ, sớm gặt hái thành quả, tiền bạc đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 08:32

Nhờ quý nhân nâng đỡ nên trong ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, con giáp này gặp được rất nhiều may mắn.

Tuổi Dần

Dự đoán ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, tuổi Dần là con giáp may mắn, nhất là trên phương diện tài lộc. Chuyện làm ăn của họ có nhiều điểm sáng, chỉ cần cố gắng không ngừng ắt sẽ đem về lợi nhuận tương xứng với công sức lao động.

Ngày cuối cùng kết thúc tháng 11 âm lịch, quý nhân chỉ lối 3 con giáp, may mắn tứ phương hội tụ, sớm gặt hái thành quả, tiền bạc đếm mỏi tay - Ảnh 1
Dự đoán ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, tuổi Dần là con giáp may mắn, nhất là trên phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của tuổi Dần có dấu hiệu cải thiện hơn. Sau những khúc mắc, cả hai dần bao dung và thấu hiểu với nhau hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe. Tuổi Dần còn cần chú ý khi tham gia giao thông, chăm chỉ tập luyện thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng, ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch được xem như cơ hội tốt để tuổi Ngọ phát huy hết tiềm năng vốn có, mạnh dạn tiến về phía trước. Họ vốn thông minh tài giỏi, nếu biết nắm bắt thời cơ thì nghèo đến mấy cũng giàu sang.

Ngày cuối cùng kết thúc tháng 11 âm lịch, quý nhân chỉ lối 3 con giáp, may mắn tứ phương hội tụ, sớm gặt hái thành quả, tiền bạc đếm mỏi tay - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch được xem như cơ hội tốt để tuổi Ngọ phát huy hết tiềm năng vốn có, mạnh dạn tiến về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng nói những ngày qua, tuổi Ngọ gặp không ít khó khăn. Thế nhưng sang ngày này, họ sẽ gặp được quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối để có được cơ hội thay đổi cuộc sống và làm giàu. Không chỉ vậy, tuổi Ngọ còn gặp nhiều hỷ sự. Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ cần họ không ngừng nỗ lực.

Tuổi Mùi

Theo tử vi dự đoán, ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, tuổi Dậu là con giáp may mắn nếu kiên trì đối diện với khó khăn. Trong công việc, họ có thể bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, lúc này tuổi Dậu nên tìm thời cơ biến thách thức thành cơ hội.

Ngày cuối cùng kết thúc tháng 11 âm lịch, quý nhân chỉ lối 3 con giáp, may mắn tứ phương hội tụ, sớm gặt hái thành quả, tiền bạc đếm mỏi tay - Ảnh 3
Theo tử vi dự đoán, ngày cuối cùng tháng 11 âm lịch, tuổi Dậu là con giáp may mắn nếu kiên trì đối diện với khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn của bản mệnh cũng mở ra nhiều cơ hội. Tuổi Dậu cần hết sức nắm bắt, tự tin vào bản thân để chinh phục mọi đích đến. Thời gian này, Mùi còn may mắn về tình duyên đối với tuổi Dậu khi các mối quan hệ phát triển một cách hài hòa. Nếu chịu mở lòng hơn, rất có thể họ sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội thú vị.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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