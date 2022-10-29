Ngày cuối cùng của tuần này, 3 con giáp bứt phá tài vận vào Chủ Nhật may mắn: lộc lá bao la, tiền của ngập này, phúc khí hưng vượng, bơi trong biển bạc vàng

Cục diện Tam Hợp báo hiệu, vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, làm gì cũng dễ dàng đạt được thành công. Nếu con giáp này có ý định triển khai kế hoạch quan trọng thì có thể tiến hành ngay trong hôm nay để giúp cho khả năng thành công cao hơn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

Các nhiệm vụ công việc đều tiến triển tốt, khó khăn nào cũng vượt qua nhờ có được sự hỗ trợ của cát tinh Thiên Ấn. Nếu con giáp này nhanh nhẹn và linh hoạt hơn một chút trong cách ứng xử các tình huống thì chắc chắn sẽ lấy được lòng tin của mọi người.

Tuổi Dần

Vào đầu tuần, người tuổi Dần có chút chểnh mảng trong công việc. Dường như bạn vẫn chưa sẵn sàng để quay trở lại nơi làm việc. Tinh thần "trên mây" này có thể khiến bạn phải đối mặt với núi công việc đang bắt đầu ập đến. Nhưng, hãy nhớ: "Đừng để tiền rơi', rất nhiều tài lộc đang tìm đến với bạn, nếu bạn không sẵn sàng để đón nhận, rất có thể sẽ để vụt lỡ lộc trời ban này.

Đầu tuần, hàng loạt giấy tờ, hợp đồng dồn dập khiến bạn có đôi chút choáng ngợp và chưa kịp thích nghi. Cần phải tăng tốc luôn đi Dần nhé, đừng nghỉ ngơi lâu quá mà tụt lại so với đồng nghiệp. Con giáp với bản tính mạnh mẽ, không ngại thử thách luôn thôi thúc bản thân phải làm mới, thay đổi liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc tuổi Dần bắt đầu thực hiện những bước đi mới trên con đường sự nghiệp của mình. Và chắc chắn, sự chăm chỉ, nỗ lực sẽ được báo đáp ngay tức khắc.

Vào ngày Chủ Nhật tuần này được thần Tài chiếu cố, tài vận của bản mệnh không những đi lên như diều gặp gió, tiền cứ thế chảy ào ào về túi khiến nhiều người không khỏi ghen tị.

Quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp bạn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể là cấp trên hoặc là người mà bạn đã quen biết từ lâu. Người đó sẽ truyền cho bạn những kinh nghiệm đáng quý, để bạn vươn lên nhanh chóng trong tương lai.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn nổi danh là con giáp chân chất, thích cuộc sống bình lặng nhưng thực chất đây là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Bản mệnh không chỉ thông minh hơn người bình thường rất nhiều mà còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc.

Tuổi Mùi sinh ra vốn không giàu sang phú quý, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng lại gặt hái được vô vàn thành công tốt đẹp. Vào ngày Chủ Nhật tuần này bạn có nhiều cơ hội và cả thử thách, nhưng nhìn vào tổng thể, đường tài lộc khá suôn sẻ, cơ hội tích lũy tiền bạc rộng mở.

Con giáp này được nhiều khách hàng tin tưởng, ủng hộ nên doanh thu tăng lên. Không những thế, bạn còn có thêm cơ hội mở rộng lĩnh vực đầu tư kinh doanh hiện tại, hứa hẹn sinh lời lớn hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc kinh doanh thịnh vượng, phát đạt giúp người tuổi Mùi kiếm được nhiều tiền, có được cuộc sống ngày càng sung túc.

Ngoài ra, do mới đi làm trở lại nên có thể sẽ có một vài kế hoạch vui chơi đầu năm phải tham gia nên có thể khiến tài lộc của bạn bị hao hụt. Hãy cố gắng từ chối những chuyến hành trình không cần thiết để giảm chi phí và cũng nên dành thời gian tập trung cho sự nghiệp của mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.