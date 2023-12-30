Ngày cuối cùng của năm 2023 (31/12), 3 con giáp VINH HOA bám đầy người, số mệnh dát vàng, vận trình đỏ rực, giàu sang chạm nóc

Ngày cuối cùng của năm 2023 cảnh báo những điều không hay đến với tuổi tuổi Thân. Buôn bán cẩn thận có trộm cắp, nên để ý đến những người lạ vào mua hàng. Đi làm thì cũng nên hạn chế buôn chuyện với đồng nghiệp, chuyện tốt truyền qua miệng vài người lại thành chuyện xấu.

Vận trình tình cảm của con giáp này lao đao. Gần đây bản mệnh luôn cảm thấy bản thân dễ dàng rơi vào trạng thái tiêu cực và tự phủ định chính mình. Những điều tốt đẹp tuổi Thân lại dành cho người không xứng đáng, dễ bị bạn bè lừa.

Vận tài lộc trong ngày không có dấu hiệu tăng lên. Bản mệnh không nên tiêu xài vào những thứ vô nghĩa cũng như tránh xa các nơi cám dỗ mua bán hàng hóa. Điều này sẽ giúp tuổi Thân không lãng phí hay chi tiêu vượt quá khả năng tiền bạc đang có.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết những người tuổi Dần là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Họ có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng. Cuộc sống của họ đa màu sắc và rất thực tế. Nếu tuổi Dần ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Dần rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Ngày cuối cùng của năm 2023, dù tuổi Dần có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Dần cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày cuối cùng của năm 2023 cho thấy người tuổi Hợi thiếu sự vững chãi trong bản thân.

Công việc: Người tuổi Hợi luôn sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, nghĩ rất nhiều.

Tình cảm: Người tuổi Hợi tình cảm bạn đang cố gắng cho bản thân bớt buồn, luôn lo lắng.

Tài lộc: Hãy cho bản thân chi tiêu thoải mái hơn.

Sức khoẻ: Suy nghĩ nhiều, lo lắng quá độ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.