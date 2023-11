Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu khởi sắc. Cả hai đều chân thành và hy sinh nhiều thứ cho tình yêu này nhưng cũng khó tránh được những lúc bất hoà. Người độc thân chưa muốn nói chuyện ngay lúc này do còn mải mê với công việc.

Kim - Thổ tương sinh khuyến khích con giáp tuổi Mùi độc thân thổ lộ tình cảm với người mà bạn thầm thương trộm nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Kim - Thổ tương sinh khuyến khích con giáp tuổi Mùi độc thân thổ lộ tình cảm với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Trong khi đó, người đã có đôi nên đi làm về sớm để dành nhiều thời gian hơn cho một nửa của mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, là ngày 15/5/2022 dương lịch là ngày Can Nhâm: Ngày can Nhâm không trị bệnh ở thận. Do đó, khuyên bản mệnh hôm nay tránh tác động lên vị trí này.

Tuổi Thân

Tử vi ngày đầu tuần ngày 15/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân tích cực, chủ động gặp bạn bè, người thân sau nhiều năm sống tự lập.

Công việc: Người tuổi Thân công việc không có nhiều thay đổi, vị trí công việc vẫn giữ nguyên.

Người tuổi Thân công việc không có nhiều thay đổi, vị trí công việc vẫn giữ nguyên - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm được bù đắp sau nhiều ngày xa cách, cả hai hạnh phúc.

Tài lộc: Hôm nay có lộc ăn uống, tiền chi cho mua sắm đã tiết kiệm đúng cách.

Sức khỏe: Sức khỏe lạc quan, sau một trận ốm nặng giờ là lúc tận hưởng và nghỉ ngơi.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.