Ngày đầu tuần, con giáp tài lộc chạm đỉnh, vận công danh sự nghiệp có điểm sáng, được người thầm thương trộm nhớ tỏ tình

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 13:22

Con giáp có một ngày đầu tuần rực rỡ.

Tử vi tuổi Ngọ

Tử vi ngày đầu tuần cho rằng công việc của tuổi Ngọ lý tưởng. Những biểu hiện xuất sắc trong quá trình làm việc của người tuổi này cũng dần được cấp trên đánh giá cao. Có thể nói, đây sẽ là cơ hội tốt để bản mệnh tạo cho mình những bước ngoặt đáng nhớ.

Ngày đầu tuần, con giáp tài lộc chạm đỉnh, vận công danh sự nghiệp có điểm sáng, được người thầm thương trộm nhớ tỏ tình - Ảnh 1
 Vận trình tài lộc có điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nguồn thu nhập ổn định, vững vàng nên con giáp này chẳng cần lo lắng đến vấn đề tài chính hiện tại, có thể chi tiêu thoải mái mà không lo sợ bị hao hụt. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu khởi sắc. Cả hai đều chân thành và hy sinh nhiều thứ cho tình yêu này nhưng cũng khó tránh được những lúc bất hoà. Người độc thân chưa muốn nói chuyện ngay lúc này do còn mải mê với công việc. 

Tuổi Mùi

Ngày đầu tuần tuổi Mùi có Chính Quan che chở mang lại cho bạn những cơ hội tốt đẹp hơn. Một ngày cho thấy sức mạnh của hành động, thay vì dành quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Ngày đầu tuần, con giáp tài lộc chạm đỉnh, vận công danh sự nghiệp có điểm sáng, được người thầm thương trộm nhớ tỏ tình - Ảnh 2
Kim - Thổ tương sinh khuyến khích con giáp tuổi Mùi độc thân thổ lộ tình cảm với người mà bạn thầm thương trộm nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Kim - Thổ tương sinh khuyến khích con giáp tuổi Mùi độc thân thổ lộ tình cảm với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Trong khi đó, người đã có đôi nên đi làm về sớm để dành nhiều thời gian hơn cho một nửa của mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, là ngày 15/5/2022 dương lịch là ngày Can Nhâm: Ngày can Nhâm không trị bệnh ở thận. Do đó, khuyên bản mệnh hôm nay tránh tác động lên vị trí này.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày đầu tuần ngày 15/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân tích cực, chủ động gặp bạn bè, người thân sau nhiều năm sống tự lập. 

Công việc: Người tuổi Thân công việc không có nhiều thay đổi, vị trí công việc vẫn giữ nguyên.  

Ngày đầu tuần, con giáp tài lộc chạm đỉnh, vận công danh sự nghiệp có điểm sáng, được người thầm thương trộm nhớ tỏ tình - Ảnh 3
Người tuổi Thân công việc không có nhiều thay đổi, vị trí công việc vẫn giữ nguyên - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm được bù đắp sau nhiều ngày xa cách, cả hai hạnh phúc.  

Tài lộc: Hôm nay có lộc ăn uống, tiền chi cho mua sắm đã tiết kiệm đúng cách.     

Sức khỏe: Sức khỏe lạc quan, sau một trận ốm nặng giờ là lúc tận hưởng và nghỉ ngơi. 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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